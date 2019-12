Melanie Panayiotou, sorella di George Michael è morta/ Scomparsa a Natale come lui

Melanie Panayiotou è morta: la sorella di George Michael si è spenta mercoledì 25 dicembre 2019, nel giorno di Natale come il fratello. La 59enne è deceduta a tre anni di distanza dal famoso cantante: come spiega il Daily Mirror, il suo corpo è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione dalla sorella Yioda Panayiotou. Il rappresentante di George Michael ha confermato la notizia: «Possiamo confermare che, tragicamente, Melanie è morta all’improvviso. Chiediamo che la privacy della famiglia venga rispettata in questo momento molto triste. Non ci saranno ulteriori commenti». La donna aveva continuato a lavorare come parrucchiera nonostante la cospicua eredità del fratello, 110 milioni di euro condivisi con la sorella Yioda, il padre Kyriacos e un gruppo ristretto di amici.

MELANIE PANAYIOTOU E’ MORTA, ADDIO ALLA SORELLA DI GEORGE MICHAEL

Come spiega la stampa inglese, non si tratterebbe di una morte sospetta ma sono in corso gli accertamenti per stabilire la causa del decesso. «Verrà compilato un rapporto dal medico legale», ha confermato la polizia londinese. Il servizio di ambulanza di Londra ha spiegato al Mirror: «Abbiamo inviato un’ambulanza con doppio equipaggio all’indirizzo previsto per curare un paziente adulto, ma purtroppo il paziente era già morto». Un altro lutto nella famiglia del celebre cantante, con George e Melanie che erano molto legati: lei aveva seguito il fratello in giro per il mondo al culmine della sua fama ed è stata sempre al suo fianco anche nei momenti più difficili. Recentemente aveva risposto per le rime a Elton John, che aveva a sua volta affermato che GM visse l’omosessualità come un disagio: «Mio fratello era molto orgoglioso di essere gay, contrariamente a quanto è stato detto di recente».

