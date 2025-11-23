Le mele possono aiutare a combattere il cancro: secondo alcuni studi, la responsabile è la molecola nota come "quercitina"

Tra i tanti possibili alleati per la lotta contro il cancro, alcuni recenti studi hanno indicato anche le mele e tutta una serie di alimenti naturali tra i quali compaiono anche la cipolla o il durian (il famoso frutto asiatico noto per il suo odore pungente), individuando nel “responsabile” di questo potenziale effetto antitumorale una particolare molecola antiossidante nota da parecchio tempo: a questi studi, recentemente se n’è aggiunto anche uno nuovissimo che ha imputato il potere di combattere il cancro non tanto alla quercitina, quanto al suo effetto quando entra in contatto con il microbioma intestinale.

Procedendo per ordine, è importante dire che la quercitina è già nota da tempo per i suoi positivi effetti antiossidanti e antinfiammatori: si tratta, infatti, di una molecola presente in alcuni alimenti – come, appunto, le mele o le cipolle, ma anche i broccoli, l’uva e il tè verde – che è in grado di ridurre naturalmente lo stress ossidativo delle cellule; contribuendo anche al corretto funzionamento del sistema cardiovascolare e allo sviluppo del sistema immunitario.

Gli effetti positivi delle mele per la lotta al cancro: lo studio sulla quercitina e sul metabolita DOPAC

Oltre agli effetti genericamente positivi per la salute umana, sempre più studi hanno appurato che la quercitina è anche in grado di ridurre in modo importante la crescita del cancro anche durante gli stadi più avanzati della malattia e di ridurre l’insorgenza delle metastasi: una scoperta certamente importante – e, non a caso, oggi sono diversi i farmaci antitumorali che contengono anche quercitina – ma che i ricercatori non sono mai riusciti a spiegare in modo scientifico.

Proprio in questa incertezza si inserisce – almeno in parte – un nuovo studio condotto dall’Università di Shandong che ha voluto approfondire gli effetti della quercitina sulla progressione del cancro: i ricercatori, infatti, hanno preso in esame alcuni modelli murini ai quali hanno somministrato la molecola confermandone gli effetti antitumorali; scoprendo al contempo che nel loro organismo – dopo la somministrazione di quercitina – veniva prodotto anche il metabolita DOPAC.

Quest’ultimo è un prodotto della degradazione della quercitina all’interno dell’intestino e proprio qui si sono concentrate le fasi successive dello studio sul cancro: somministrando un antibiotico a una parte dei topi, infatti, i ricercatori hanno scoperto che il DOPAC non veniva prodotto e si annullavano gli effetti positivi della molecola antitumorale; stimando – dunque – che gli effetti della quercitina sono legati soprattutto alla produzione del metabolita, con l’ipotesi che potrebbe aprirsi la strada a nuovi farmaci per l’immunoterapia basati proprio sul DOPAC.