Melegnano, donna investita e uccisa da treno Milano-Lodi/ Indagini su cause incidente

Tragedia a Melegnano, dove una donna è stata investita e uccisa da un treno della tratta Milano-Lodi. È successo nel pomeriggio di domenica 5 marzo 2023. Erano le 15 circa e, stando alle prime informazioni, il convoglio di Trenord della linea S1 ha travolto la donna, fermandosi a circa un chilometro di distanza dall’incidente. Non sono molte le informazioni sul caso ma, secondo quanto confermato dai vigili del fuoco e riportato da Mi-Tomorrow, la vittima sarebbe morta sul colpo. Le persone che hanno assistito alla scena sono rimasti comprensibilmente sconvolti dall’accaduto.

I sanitari del 118 sono accorsi con un’ambulanza e un’automatica, ma per la donna non c’era più nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della Polizia ferroviaria, che devono ricostruire la dinamica della tragedia e capire se si è trattato di un incidente che poteva in qualche modo essere evitato o se invece è stato frutto di un gesto volontario. Non è ancora chiaro, infatti, come la donna sia finita tra i binari del treno in arrivo.

MELEGNANO, CIRCOLAZIONE SOSPESA DOPO INCIDENTE

Dopo l’incidente a Melegnano la circolazione die treni è stata sospesa. Gli addetti di Rfi, infatti, hanno comunicato che «dalle ore 14.40 circolazione ferroviaria sospesa in prossimità di Melegnano per l’investimento di una persona da parte di un treno, Interessati solo i treni del trasporto regionale della linea S1 Saronno Milano Passante Lodi». Uno stop temporaneo per consentire alle autorità competenti di svolgere i necessari accertamenti utili a far luce e chiarezza su quanto accaduto. Sul posto era arrivato anche un elisoccorso per la donna. Solo venerdì si era consumato un altro dramma simile, ma a Melzo. In quel caso a perdere la vita era stata una donna di 51 anni, una cittadina americana che era stata travolta e uccisa da un treno merci all’altezza della stazione. Anche per lei non c’era stato nulla da fare.

