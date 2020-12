Melina e Marzia, mamma e sorella di Elisabetta Gregoraci/ “Un dolore immenso per..”

Melina e Marzia, chi sono mamma e sorella di Elisabetta Gregoraci

Melina e Marzia Gregoraci sono, rispettivamente, la mamma e la sorella della nostra showgirl calabrese che in casa al Grande Fratello Vip 2020 ha avuto modo di parlare di entrambe. Oggi lei sarà ospite a Verissimo ma sembra che non ci sarà spazio, almeno per questa volta, per le due donne. Questo non significa che le abbia messe da parte, anzi. La stessa ex di Flavio Briatore sui social ha avuto modo di postare alcuni video nelle storie che la ritraevano a casa della sorella Marzia, la stessa che l’ha accolta con un pranzo che sembrava quasi natalizio per riempirla poi di regali e anche di racconti. La stessa showgirl oggi racconterà di aver saputo di amiche che l’hanno offesa mentre lei era nella casa e non poteva difendersi e che presto tutto passerà in mano ai suoi legali.

Marzia Gregoraci ha sempre difeso la sorella e oggi…

Chi ha seguito questi mesi di pettegolezzi sa bene che Marzia ha sempre difeso sua sorella anche a discapito di alcuni volti noti come quello di Arianna David, opinionista fissa a Mattino5 dove spesso ha parlato proprio di Elisabetta e della sua vita privata fingendo, almeno secondo la Gregoraci, un’amicizia che non esiste. Sarà proprio a lei che la Gregoraci si riferisce quando parla di amiche che l’hanno tradita? Dall’altro lato abbiamo mamma Melina, la donna che l’ha messa al mondo e anche quella che l’ha lasciata solo ormai oltre tre anni fa morendo a causa di un male incurabile. Di mamma Melina si è parlato molto all’inizio del programma per via di quello che è successo ma anche perché il declino del suo rapporto con Flavio Briatore è arrivato proprio con la sua morte e con il fatto che l’imprenditore abbia preferito andare in discoteca (per lavoro) anziché sostenere la moglie in questo momento difficile.



