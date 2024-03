Melina Francavilla, chi è la mamma morta di Elisabetta Gregoraci e che malattia aveva/ L’ultima dedica

Melina Francavilla, chi è la mamma morta di Elisabetta Gregoraci

Sempre sorridente, Elisabetta Gregoraci porta dentro di sè un dolore enorme, quello della morte di mamma Melina Francavilla, venuta a mancare a giugno 2011 dopo aver combattuto a lungo contro il tumore. Una lotta che la mamma della showgirl ha combattuto per tanto tempo avendo accanto il marito e le figlie. Quando la signora Melina è venuta a mancare, Elisabetta Gregoraci era già mamma di Nathan Falco che, tuttavia, all’epoca, aveva solo un anno e che non ha potuto vivere gli anni dell’infanzia accanto alla nonna.

Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Elisabetta Gregoraci/ Dal primo incontro sul treno, al colpo di fulmine

Tuttavia, la Gregoraci non perde occasione per ricordare la sua adorata mamma come ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo: “Il calvario che abbiamo vissuto con la morte della mamma ci ha inevitabilmente cambiate. La mamma è venuta a mancare che era giovanissima, infatti non ha potuto conoscere né Ginevra né Gabriel”, aveva detto parlando dei nipoti, i figli della sorella Marzia.

Marzia Gregoraci, chi è la sorella di Elisabetta Gregoraci/ Carriera, vita privata e il loro legame speciale

L’ultima dedica di Elisabetta Gregoraci a mamma Melina

Nel giorno in cui mamma Melina Francavilla avrebbe compiuto 67 anni, Elisabetta Gregoraci ha dedicato una serie di storie al suo ricordo dedicandogli delle parole ricche d’amore. “Mamma, I will never be same without you”, ossia “Non sarò mai più la stessa senza di te”, ha scritto.

Poi, condividendo un collage di immagini, ha aggiunto: “Ho imparato guardandoti e sono cresciuta imitandoti, portando sempre un pezzo di te nella mia vita. Tu sei la storia della mia vita. Tu sei la storia della mia vita. Buon compleanno, ovunque tu sia sempre con me”.

Chi è Mario Gregoraci, padre di Elisabetta Gregoraci/ "Sono stato un papà fortunato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA