Melina, madre Elisabetta Gregoraci/ “Un momento prima che andasse via ha chiamato…”

Chi è Melina la mamma di Elisabetta Gregoraci?

Elisabetta Gregoraci sarà ospite di Verissimo insieme a suo padre Mario e a sua sorella Marzia per un’intervista di famiglia; i tre ad oggi rappresentano il quadro di una famiglia unita, che ha sempre mantenuto un legame viscerale nonostante abbiano preso strade diverse nel mondo del lavoro e case in luoghi diversi. All’interno dello studio di Verissimo però, seppur non materialmente, sarà presente anche il quarto componente della loro famiglia: Melina, moglie di Mario e madre di Elisabetta e Marzia, che per loro ha sempre costituito un pilastro e che pur troppo è morta nel 2011 a causa di un tumore al seno.

Quando Elisabetta e Marzia erano piccole, Melina è stata una madre esemplare, dolce e carismatica, la sua scomparsa ha lasciato una ferita aperta nel cuore di tutti loro, che non perdono mai l’occasione per tenere vivo il suo ricordo nei loro cuori, sui social e in tv. Carmela Francavilla, detta Melina, è stata descritta da Mario come l’esatta copia della figlia Elisabetta, che purtroppo non ha potuto vivere a pieno la gioia di essere nonna poichè è morta un anno dopo la nascita del figlio della showgirl Nathan Falco Briatore e prima che Marzia diventasse madre di due splendidi bambini.

Il rapporto speciale tra Elisabetta Gregoraci e la madre Melina

Se Marzia Gregoraci è molto legata al padre Mario e vive a Soverato, lo stesso paese in cui lui convive con l’attuale compagna Rosita, Elisabetta sin da piccola è attaccatissima alla madre Melina. La showgirl parlando della malattia della madre aveva raccontato: “Mia mamma Melina si è ammalata al seno molto giovane. Ha subito molte terapie e operazioni. Io ho vagato per anni tra gli ospedali. Alla fine, parlando coi medici, ho capito quanto siano importanti le nuove cure con le staminali”.

Elisabetta Gregoraci, all’interno dei salottini televisivi ha sempre speso molte parole sulla madre e sul loro rapporto, al Grande Fratello Vip aveva raccontato: “Papà Mario e Mamma Melina si sono amati per 36 anni, il loro era un amore con la A maiuscola. Era una mamma stupenda, si è ammalata prestissimo ma non ha mai smesso di lottare, ha sempre dato sostegno agli altri e quando mi capita qualcosa di brutto io penso sempre a lei. Un momento prima che andasse via ha chiamato due sue amiche che non si parlavano più e l’ultima cosa che ha fatto è stata far fare pace a loro. All’inizio mia madre e mio padre volevano che restassi con loro ma quando ho scelto di seguire il mio sogno mi sono sempre stati accanto”.

