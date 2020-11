Melina, mamma Elisabetta Gregoraci/ Lo choc per la morte:”Avrebbe voluto veder crescere mio figlio Nathan”

Quello della madre morta è un argomento ancora molto delicato per Elisabetta Gregoraci. È per questo che quando nella Casa del Grande Fratello Vip si parla di rapporto madre-figlia o ci sono sorprese da parte delle madri dei concorrenti, la Gregoraci non riesce a trattenere le lacrime. D’altronde è una ferita ancora aperta per la conduttrice, nonostante la donna sia deceduta nel 2010. “Lei era una mamma stupenda, ha sempre lottato.” ha più volte sottolineato la Gregoraci nel corso della sua permanenza nella Casa. Una donna, Melina, che si è purtroppo ammalata molto giovane: “aveva 38 anni, però non ha mai smesso di lottare, non si è mai fermata, anche quando non c’era più niente da fare.”

Elisabetta Gregoraci e il ricordo di mamma Melina: “Il suo più grande desiderio era…”

Da mamma Melina, Elisabetta Gregoraci ha imparato a lottare sempre, nonostante tutto. Difficile per lei pensare al fatto che non abbia potuto veder crescere suo figlio Nathan Falco. In un post pubblicato alcuni mesi fa, Elisabetta ha infatti voluto sottolineare questo aspetto, scrivendo: “mamma il tuo più grande desiderio era stare con lui .. il dolore nel non poterlo crescere era più forte della tua malattia.. vorrei avere un pizzico della tua immensa generosità e altruismo , e spero che ovunque tu sia, ti stiano festeggiando al meglio come meriti..” ha ammesso.



