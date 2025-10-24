Domenico Centamore, chi è la moglie Melinda: insieme da trent’anni e genitori di 2 figli, Rosilda e Giovanni.

Un genio dell’umorismo, capace di rappresentare le maschere più disparate e irriverenti con i personaggi interpretati; Domenico Centamore è tornato di recente nei panni di Piccionello con Makari 4, il nuovo capitolo di una delle serie tv più seguite degli ultimi anni. Amato dai fan al punto da alimentare anche le curiosità relative alla sua vita privata e sentimentale. Chi è la moglie di Domenico Centamore? La sua dolce metà, spesso elogiata dall’attore, corrisponde al nome di Melinda.

Melinda, moglie di Domenico Centamore, è stata descritta dall’attore come un punto di riferimento necessario e inalienabile; un punto fermo nella quotidianità e nella professione, tra gioie e difficoltà. Lei non appartiene al mondo dello spettacolo; ha scelto la discrezione e la riservatezza a dispetto della notorietà dell’uomo al suo fianco e tutto ciò che sappiamo deriva proprio dalle lodi e parole al miele spese da quest’ultimo.

Melinda, moglie di Domenico Centamore: “Lei ha sempre creduto in me”

“Stiamo insieme da 30 anni, sempre al mio fianco; abbiamo vissuto gioie e dolori che fanno parte di tutto questo successo”, queste le parole di Domenico Centamore – in una recente intervista – a proposito di sua moglie Melinda. Parole che confermano quanto detto in precedenza, ovvero l’importanza di avere al proprio fianco una persona che garantisca stabilità, vicinanza costante e supporto lungo un percorso di vita che spesso è scandito non solo da momenti felici ma anche da tortuose difficoltà.

Domenico Centamore e sua moglie Melinda condividono l’amore da trent’anni, artefici della costruzione di una splendida famiglia scandita dalla nascita di ben 2 figli: Rosilda e Giovanni. C’è un altro elemento che certifica la bellezza del legame tra l’attore protagonista in Makari 4 e la sua dolce metà; lui stesso ha raccontato come la comicità da portare sul set fosse qualcosa che il papà non vedeva di buon occhio. Era un’ambizione negativa per il genitore – “Pensava fossi malato”, raccontava a Fanpage, come riporta Metropolitan Magazine – che, con buone probabilità, era fuorviato dalla preoccupazione per il futuro del proprio figlio; di contro, Melinda – moglie di Domenico Centamore – non ha mai battuto ciglio: “Lei ha sempre creduto in me, ogni mio successo lo dedico a lei e alla mia famiglia”.

