Melinda Gates, divorzio da Bill/ “Non potevo fidarmi di lui. È stato come un lutto”

Dopo il divorzio da Bill Gates, Melinda parla per la prima volta dell’addio al fondatore di Microsoft. Melinda Gates, in un’intervista con Gayle King, conduttrice di CBS Mornings, ha spiegato il motivo della separazione con il marito, annunciata nel maggio del 2021 dopo un lungo matrimonio durato 27 anni. Un addio, il loro, che ha lasciato tutti a bocca aperta: il loro, infatti, sembrava un rapporto solido e destinato a durare per sempre.

SPILLO UCRAINA/ La vera guerra che l'economia reale (ma non la finanza) sta perdendo

Nel trailer dell’intervista, che andrà in onda il 3 marzo, Melinda ha spiegato il motivo dell’addio da Bill Gates: “Si era interrotto il rapporto di fiducia. Credo sicuramente nel perdono, quindi ho pensato che avessimo risolto il problema. Non è successo un momento o una cosa specifica, è solo arrivato l’attimo in cui ho capito che per me non era salutare e non potevo fidarmi di quello che avevamo”. Alla base della separazione non ci sarebbe dunque un evento ma semplicemente la consapevolezza di una fiducia che ormai non era più presente.

Bill Gates: “Dopo il covid una nuova pandemia più letale”/ “Governi si preparino”

Melinda Gates: “Dopo il divorzio da Bill, un processo di guarigione”

Come ha spiegato Melinda Gates nella sua intervista, il processo di accettazione della separazione non è stato affatto semplice. La ex moglie di Bill ha spiegato come ha reagito quando ha preso coscienza della necessità di dire addio a suo marito: “Ho pianto per molti giorni. Ci sono state giornate in cui mi sdraiavo sul pavimento pensando: “Come può essere? Come posso alzarmi? Come faccio ad andare avanti?”. Ci sono stati giorni in cui ero arrabbiata. Questo fa parte del processo di lutto. Stai soffrendo per la perdita di qualcosa che pensavi di avere per tutta la vita. Questa è roba dolorosa”.

Bill Gates "Variante Omicron? Fase peggiore della pandemia"/ "Sarà ondata più brutta"

Nonostante la grande sofferenza provata, Melinda ha ripreso in mano la sua vita, cominciando un percorso per star meglio. Al termine del matrimonio, infatti, ha deciso di lavorare molto su se stessa: “Alla fine, però, ho iniziato questo viaggio di guarigione e mi sento come se stessi iniziando ad arrivare dall’altra parte del tunnel. Ora mi sento come se stessi voltando pagina. È il 2022 e in realtà sono davvero entusiasta di ciò che accadrà e della vita davanti a me”. Dopo un periodo molto difficile, dunque, Melinda sembra stare meglio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA