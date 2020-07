Melis Sezen è Deren Kutlu/ “Uomo ideale? Deve essere sincero e onesto” (Come sorelle)

Melis Sezen è l’attrice che presta il volto al personaggio di Deren Kutlu nella serie “Come sorelle” in onda su Canale 5. La serie turca ha debuttato con grandi dati di ascolto e cresce l’attesa per la seconda puntata in onda mercoledì 15 luglio 2020 in prima serata su Canale 5. Il personaggio di Deren entra in scena da subito: è una dottoressa nata in un famiglia borghese, ma la sua vita perfetta viene improvvisamente scombussolata da una scoperta. Deren, infatti, scopre di avere due sorelle tramite una lettera inviatele da Ipek che la vuole come damigella al suo matrimonio. Deren accetta di conoscere le due sorelle, ma dopo la celebrazione delle nozze si ritrova coinvolta in un omicidio che cambierà per sempre la sua vita. Dietro il personaggio si nasconde la bravissima attrice Melis Sezen nata nel 1997 a Instabul. Melis sin da bambina si appassiona al mondo del cinema e della recitazione. Una passione che coinvolge gli stessi professori che invitano i genitori ad iscriverla a dei corsi privati di recitazione. A soli 12 anni comincia a interpretare qualche piccolo ruolo, anche se Melis prosegue anche gli studi. Dapprima si iscrive presso il Müjdat Gezen Art Center e contemporanea frequenta il liceo dove consegue il diploma. L’attrice non si ferma però solo al diploma, visto che poco dopo decide di proseguire gli studi iscrivendosi alla Koc University dove si laurea in in Media e Arti Visive.

Melis Sezen, l’attrice turca di Come Sorelle

Una vita fortunata quella di Melis Sezen di “Come sorelle” che dalle pagine di Elle ha dichiarato: “sono stata molto fortunata. I miei genitori mi hanno sempre lasciato libera di coltivare i miei interessi, mi hanno lasciato lo spazio necessario a realizzare i miei sogni. Il loro insegnamento è stato: ‘Scopri te stessa, fai ciò che ti rende felice e non lasciare mai andare qualcosa in cui credi!'”. Un’artista a tutto tondo Melis Sezen che, oltre a recitare, ama anche la pittura e il ballo. La ragazza è legatissima alla madre, sua ancora di salvezza nei momenti più tristi. Dalle pagine di Elle ha raccontato di vivere seguendo l’hashtag #CrediInTeStesso, di amare il profumo della pioggia e di essere una grandissima fan della serie tv The Handmaid’s Tale. Al momento la bellissima attrice non è innamorata e non è fidanzata, anche se parlando del suo uomo ideale ha detto: “deve essere sincero e onesto”. Prima di farsi conoscere con il ruolo di Deren in “Come Sorelle”, Melis ha recitato in diverse serie televisive di successo turche: “Leke” dove interpreta Yasemin, “Mucize 2” con il ruolo di Beren, “Tilki Yuvası”, “Dünya Hali”, “Siyah İnci” e “Hayat Bazen Tatlıdır”.



