È una corsa contro il tempo a Treviglio, in provincia di Bergamo, per ritrovare Melissa, 16enne scomparsa dal primo febbraio. Per la ragazza è scesa in campo anche l’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse. Tramite le sue pagine social ha pubblicato un appello per chi dovesse avere informazioni o avvistarla. A tal proposito, è stata fornita una descrizione fisica della 16enne: l’altezza è 1,65 metri, la corporatura è snella, ha occhi marroni e capelli neri. Non ci sono certezze, invece, per quanto riguarda i suoi vestiti o se avesse zaini o borse con sé.

Quel che si sa è che Melissa non avrebbe con sé né i suoi documenti né soldi e cellulare. Chiunque dovesse rintracciarla o avvistarla è invitato a rivolgersi alle forze dell’ordine o all’associazione Penelope (3807814931). L’associazione non esclude che la 16enne, ormai scomparsa da due mesi, si sia spostata altrove e che, ad esempio, si trovi a Milano o in altre città italiane. Agire con urgenza è, dunque, fondamentale per mettere in sicurezza la ragazza.

IL CASO DELLA 16ENNE SCOMPARSA DA TREVIGLIO

Della scomparsa di Melissa si occupa anche il programma Rai “Chi l’ha visto?“, altro punto di riferimento in caso di indizi o avvistamenti. Da due mesi, comunque, la 16enne sembra scomparsa nel nulla. Non si hanno più notizie di lei dal pomeriggio di sabato 1 febbraio, in particolare dalle ore 17:30 circa. La minorenne si trovava da qualche tempo in una comunità di Treviglio, nella Bergamasca, in seguito ad alcuni problemi con i suoi genitori. Era intervenuto il tribunale dei minori, che aveva deciso di allontanarla dai genitori.

Ma la ragazza, stando a quanto riportato dal Corriere, viveva male la sua permanenza nella comunità, infatti pare che si fosse allontanata in un’occasione. I carabinieri riuscirono a rintracciarla, ma lei diede loro false generalità. Alla fine fu riportata in comunità. Anche in questo caso si stanno occupando delle ricerche i carabinieri di Treviglio. Nel frattempo, è stata allertata anche la prefettura, messa al corrente della vicenda.