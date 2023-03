Melissa Agliottone: “Dopo The Voice Kids sono più sicura”/ “La Bertè è molto dolce”

Melissa Agliottone trionfa a The Voice Kids

Melissa Agliottone, vincitrice del concorso The Voice Kids, si racconta a “Oggi è un altro giorno”. La giovane cantante inizia spiegando che nonostante la vittoria, è dovuta andare a scuola: “Sono dovuta andare comunque perché ho fatto troppe assenze. Quindi adesso a scuola sempre. The Voice mi ha aiutato anche a essere più sicura di me stessa. Sarei stata più sicura anche se non avessi vinto. La vittoria vera è stata salire su quel palco, riuscire a farlo nonostante io sia una ragazza molto timida. Non pensavo di farcela. Volevo ringraziare poi i miei amici che ho conosciuto a The Voice”.

Martina Nasoni "Daniele? Nulla da riallacciare"/ "Dove è iniziato è anche finito"

La sua coach nel corso del programma è stata Loredana Bertè: “È stata carinissima con me, non me l’aspettavo. Me l’aspettavo più dura invece è molto dolce, molto brava con i bambini”. Nonostante abbia solo 12 anni, gli idoli di Melissa sono diversi da quelli di una qualsiasi pre-adolescente: “Mi piacciono Nina Simone, Aretha Franklin… Le cantanti che cantano black”.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Lei chiude con Dario e...

Melissa Agliottone: “Dopo la vittoria sono scoppiata a piangere”

Dopo una clip dei momenti migliori di The Voice Kids, in studio Jessica Morlacchi scoppia in lacrime e spiega: “Non ce la faccio a vedere The Voice Kids. Non ce la faccio perché i bambini sono belli da morire, non sanno dietro cosa c’è, loro sono purissimi”. Poi, un consiglio a Melissa Agliottone: “Mi raccomando con la scuola, è la cosa più importante. E poi, falle tu le scelte, fai le cose che piacciono a te. Ascolta i genitori ma falle tu”.

La mamma, in collegamento, racconta: “Quando era più piccolina soffriva di attacchi di panico. Uno psicologo mi consigliò di farle fare uno strumento e io e mio marito decidemmo di comprarle un pianoforte”. Anche la nonna conferma: “Ha incominciato a fare le prime note e poi a cantare… Io la vorrei mandare dappertutto, anche all’Eurovision”. Melissa chiosa così: “Quando mi hanno premiata sono scoppiata in lacrime, non mi aspettavo di vincere un concorso così importante e di arrivare alle persone”.

Guendalina Tavassi urla fuori dal GF Vip per Edoardo/ Lui pensa sia per i 'Donnalisi'

© RIPRODUZIONE RISERVATA