Melissa Agliottone, Vincitrice The Voice Kids/ “Uno tsunami, mi ha colpito subito”

Melissa Agliottone, chi è la vincitrice della prima edizione di The Voice Kids

Melissa Agliottone, vincitrice della prima edizione di The Voice Kids, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 13 marzo, di Oggi è un altro giorno. Melissa, 12enne marchigiana, ha superato le Blind Audition de talent show condotto da Antonella Clerici cantando “Fallin” di Alicia Keys (brano che ha poi presentato anche in finale). La sua voce ha fatto girate tutti e quattro i giudici, ma Melissa ha deciso di entrare nel team di Loredana Bertè.

Ieri la vincitrice di The Voice Kids è stata ospite di Mara Venier a “Domenica In” dove si è esibita con “Shallow” di Lady Gaga, con cui ha trionfato su Rai 1. “Sei una vera rivelazione”, ha esclamato zia Mara. Al telefono c’era Loredana Bertè, che l’ha seguita durante il percorso a The Voice Kids: “È stata un gigante. Io sono orgogliosa di lei da impazzire, uno tsunami… Mi ha colpito immediatamente, ho capito subito che era un fenomeno”.

Melissa Agliottone: allieva di Roberta Faccani

Melissa Agliottone è di Civitanova Marche, ma e cresciuta a Sant’Elpidio a Mare. La ragazzina frequenta la scuola di canto Roberta Faccani, dal 2004 al 2010 “voce” dei Matia Bazar: “And the winner is… Melissa! Lo studio “matto e disperatissimo”, la determinazione, l’amore e l’esperienza per saper tirare fuori il meglio dal un vero talento ti e ci hanno premiate! Ti abbraccio con il bene che sai e adesso mi faccio un altro pianto di gioia e soddisfazione dal profondo del cuore! Grazie a chi crede e capisce che un metodo non sia uguale all’altro per raggiungere obiettivi!”, ha scritto su Facebook la Faccani. Complimenti anche dal sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica su Facebook: “Dal podio di TOC – Talent Of Civitanova ad una vittoria strameritata di The Voice Kids Italy 2023 con una perfetta interpretazione di “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper. E che ora il tuo sogno, quello di andare a Sanremo, si avveri. In bocca al lupo, Civitanova è orgogliosa di te”.

