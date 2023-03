Melissa, chi è la finalista The Voice Kids 2023/ Con Falling conquista la Bertè e la vittoria finale?

Melissa Agliottone sarà la vincitrice di The Voice Kids 2023?

Melissa Agliottone è tra i finalisti della prima edizione The Voice Kids 2023, il talent musicale condotto da Antonella Clerici su Rai1. La giovanissima ha soli 12 anni e viene da Sant’Elpidio a Mare (FM). Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare una cantante e di partecipare in gara al Festival della Canzone Italiana di Sanremo. E’ una grandissima appassionata di musica e suona già diversi strumenti: pianoforte, la batteria e la Loop Station. Prossimamente vuole imparare a suonare il basso. Sul palcoscenico di The Voice Kids 2023 ha deciso di esibirsi al piano sulle note di “Fallin”, uno dei brani di maggior successo di Alicia Keys.

Una performance live che non è passata affatto inosservata, visto che la giovane cantante ha conquistato la giuria e il pubblico da casa. Tutti e quattro i coach Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri si sono girati non appena hanno sentito la sua voce, ma alla fine la giovane cantante ha deciso di entrare nella squadra di Loredana Bertè.

Chi è Melissa, finalista di The Voice Kids 2023

Melissa Agliottone è tra le papabili vincitrici della prima edizione di The Voice Kids 2023. Intervistata ai microfoni del talent show di successo di Rai1 ha raccontato: “il mio sogno è di diventare una cantante e partecipare a Sanremo. Quando lo vedo in tv immagino me che canto. Essere arrivata in Rai è un sogno. Per ora suono il pianoforte e la batteria, il mio prossimo strumento è il basso”.

A sostenerla e credere in lei i suoi genitori che hanno raccontato: “la musica ha avuto un ruolo fondamentale nella sua crescita. A 7 anni era piccola e ha cominciato a soffrire di attacchi di panico, doveva buttare fuori qualcosa e l’ho fatto col piano”. Infine la giovane cantante ha detto: “io quando canto col piano mi sento protetta e mi sento più grande. Essere qui significa vivere un sogno grandissimo, non ci credo ancora. Mettere piede per la prima volta su quel palco penso che sarà un gesto di coraggio, io sono molto coraggiosa”.

