Melissa, chi è la ragazza della segnalazione a Uomini e donne su Mario Cusitore nel B&B/ Ex corteggiatrice…

Chi è Melissa, la ragazza che è stata con Mario Cusitore nel B&B fuori da Uomini e Donne

La ragazza protagonista della segnalazione su Mario Cusitore che ha portato all’eliminazione di quest’ultimo da parte di Ida Platano che, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 9 maggio 2024 ha inveito contro il corteggiatore napoletano prima di eliminarlo, ha un volto e un nome. A svelare tutto è stata Maria De Filippi che ha riassunto la situazione spiegando che la redazione ha ricevuto una nuova segnalazione che ha portato alla luce l’identità della ragazza in questione. Prima di mandare in onda il filmato per mostrare chi sia la ragazza con cui Mario è stato nel B&B e con la quale, come ha spiegato lui stesso in puntata, non è accaduto nulla, la De Filippi svela il passato da ex corteggiatrice della ragazza.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 9 maggio 2024/ Ida Platano asfalta Mario: "Hai solo giocato con me"

“Ha partecipato al programma”, dice la conduttrice lasciando senza parole Gianni Sperti che, finora, aveva provato a credere a Mario e Tina Cipollari che, invece, non ha mai creduto alle sue parole.

Melissa, prima di Mario la conoscenza con Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne

Dopo aver preparato Gianni Sperti e Tina Cipollari e aver spiegato come la redazione abbia ricevuto la segnalazione sulla ragazza per poi controllare se ci fosse corrispondenza tra nome e lavoro, Maria De Filippi manda in onda un filmato. Si scopre così che la ragazza con cui Mario Cusitore è stato visto in un B&B si chiama Melissa, è italiana e ha partecipato a Uomini e Donne. Melissa, infatti, era scesa per conoscere e corteggiare Alessandro Vicinanza, ex fidanzato di Ida Platano, nella puntata trasmessa il 4 maggio 2022.

Ida Platano smaschera Mario Cusitore a Uomini e Donne e lo elimina/ "Hai fatto schifo dall'inizio alla fine"

“E’ uno scherzo? Alessandro l’ex di Ida?”, chiede Gianni Sperti che poi fa notare come Mario Cusitore non abbia raccontato la verità anche quando, nel tentativo di mantenere segreta la sua identità, spiegava che si trattava di una persona che non voleva apparire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA