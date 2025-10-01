Melissa Cicciari e Matteo Conca, la coppia di Matrimonio a prima vista 2025 non decolla: altra lite in arrivo a cena...

Melissa Cicciari e Matteo Conca di Matrimonio a prima vista, così non ci siamo! La situazione dei novelli sposi resta una delle più delicate e intricate di questa edizione. Infatti se le altre coppie del reality hanno iniziato a trovare un proprio equilibrio, qui siamo ancora ben lontani dal raggiungerlo. Matteo e Melissa non riescono a godersi quest’esperienza fino in fondo. Puntata dopo puntata si aggiungono incomprensioni, malintesi e discussioni infinite. E stando alle anticipazioni di oggi, mercoledì 1 ottobre, la musica rischia di non cambiare.

La convivenza a Bollate infatti prosegue di male in peggio, con la coppia ormai è alle presse con liti e tentativi timidi di rappacificazione. Potrebbe essere necessario l’intervento di uno degli esperti per evitare che Melissa e Matteo arrivino anticipatamente al capolinea. Ma quindi, cosa possiamo aspettarci dalla puntata di stasera?

Melissa Cicciari e Matteo Conca di Matrimonio a prima vista 2025: cresce la tensione a cena

Per Melissa Cicciari e Matteo Conca, la quinta puntata di Matrimonio a prima vista 2025 rischia di guastare un’atmosfera di per sé già non idilliaca. Nuove accuse reciproche alimentano tensioni sempre più velenose per i novelli sposi. Matteo è ormai convinto che dall’altra parte non ci sia la volontà di conoscerlo fino in fondo e non perde occasione per esprimere la sua contrarietà a Melissa.

Quest’ultima, vede nelle considerazioni del marito delle provocazioni continue. Il limite della sua sopportazione sembra sgretolarsi quando durante una cena, Matteo la accusa di fare discorsi molto superficiali. Potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso… o l’inizio di un percorso più consapevole? Difficile dirlo, di sicuro le sensazioni su Melissa e Matteo non sono affatto buone.

