Melissa Cicciari e Matteo Conca, disastro durante la reunion di Matrimonio a prima vista: esperimento fallito?

Melissa Cicciari e Matteo Conca, si salvi chi può! La reunion di Matrimonio a prima vista si rivela un disastro per la coppia che sembra chiudere l’esperimento sentimentale nel peggiore dei modi. Ma come siamo arrivati a questo punto? Nelle scorse settimane Melissa Cicciari e Matteo Conca avevano già fatto scattare dei campanelli d’allarme, con liti e incomprensioni preoccupanti. L’intervento dell’esperta Nada Loffredi, stando alle anticipazioni di stasera, mercoledì 15 ottobre, si rivela del tutto inutile.

I suoi consigli, forse tardivi, non permettono a Melissa e Matteo di invertire la tendenza. E infatti la puntata sarà caratterizzata da accuse reciproche e tensioni crescenti. Ormai la rottura appare evidente, soprattutto durante la cena in cui il manager definisce la compagna “insipida” e “vuota”, muovendo molte altre accuse pesanti.

Melissa Cicciari e Matteo Conca, il disastro è servito: la clip del matrimonio non piace alla coppia

Chi assiste al teatrino non sembra gradire: Roberta Murano, ad esempio, dice che con lei Matteo sarebbe durato appena cinque minuti. Insomma, la situazione appare chiara a tutte le coppie. Inevitabile che, almeno per Melissa Cicciari e Matteo Conca, il clima diventi terrificante. E così la reunion rischia di procedere sui binari sbagliati.

La clip del loro matrimonio è una delusione colossale, probabilmente perché la coppia ormai si è radicata sulle proprie posizioni. Un tentativo per ritrovare la serenità arriva da Dario, che suggerisce un giro in canoa per “capire se tutti remiamo nella stessa direzione”. L’epilogo appare scontato, ma uno spiraglio resta aperto. D’altronde Matrimonio a prima vista ci ha insegnato che le sorprese e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo.

