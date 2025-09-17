Melissa Cicciari e Matteo Conca di Matrimonio a prima vista 15: cominciano con una gaffe e fanno subito l'amore ma poi cade il gelo...

Matrimonio a Prima Vista 15, Melissa e Matteo fanno l’amore ma lui minimizza, lei sbotta: “Freddo e malessere”

E’ partita abbastanza bene l’avventura di Melissa Cicciari e Matteo Conca a Matrimonio a prima vista 2025, nonostante una piccola gaffe di lei a cui lo sposo ha reagito con ironia. D’altronde non è successo nulla di grave o irreparabile. Nel corso della prima puntata, Melissa, si è dimenticata il nome dello sposo, aprendo già a diversi interrogativi da parte del pubblico e dei telespettatori. E’ davvero interessata al ragazzo? O ha preso parte a Matrimonio a prima vista con troppa leggerezza? Ebbene, al di là di qualche piccola sbavatura, la coppia sembra avere feeling.

Certo, dopo una sola puntata è impossibile sbilanciarsi e capire se ci sarà un futuro tra i due sposi, ma intanto sono partiti per il viaggio di nozze con il desiderio di viversi appieno questa esperienza. Come andrà la vacanza? La gaffe a cui accennavamo è stata servita proprio durante il viaggio, dopo la prima cena, con Melissa che cambia il nome di Matteo in Mattia. Tuttavia questa sera ci sarà un inaspettato colpo di scena: Melissa e Matteo di Matrimonio a Prima Vista 15 fanno l’amore ma subito dopo cala gelo. A spiegare cos’è successo è l’estetista: “Si è mostrato freddo e scostante” aggiungendo che ha degli ‘atteggiamenti da malessere che lei non vuole.

Melissa Cicciari e Matteo Conca di Matrimonio a prima vista 15 pronti a conoscersi durante il viaggio di nozze

D’altronde lo stesso Matteo Conca ha sminuito il rapporto intimo con Melissa Cicciari dicendo che si è trattato di un ‘tassello in più per conoscersi’ ma nulla di più. Parole che hanno ovviamente fatto infuriare la psicoterapeuta Nada Loffredi che lo rimprovera di usare un approccio totalmente sbagliato. Vedremo direttamente nella puntata di questa sera qualcosa in più su Matteo Conca e Melissa Cicciari.

C’è grande curiosità di capire se le esperienze di coppia andranno a consolidare il buon approccio della prima puntata o se invece determineranno delle distanze. Di sicuro Matteo e Melissa di Matrimonio a Prima Vista 15 sono partiti con le migliori intenzioni e la reazione di lui alla dimenticanza della sposa la dice lunga sullo spirito ma il differente approccio alla loro prima notte di sesso ha già segnato gelo, freddezza e distante nella coppia. Sono già in crisi?

