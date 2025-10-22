Melissa Cicciari e Matteo Conca di Matrimonio a prima vista stanno ancora insieme o si sono lasciati? La scelta durante il confronto non riserva sorprese...

Matrimonio a prima vista 2025, Melissa Cicciari e Matteo Conca verso il divorzio?

Ultima fermata per Melissa Cicciari e Matteo Conca a Matrimonio a prima vista. La coppia arriva al momento della scelta con le carte chiaramente scoperte sul tavolo: il matrimonio non ha funzionato. Nelle scorse settimane, i due concorrenti di Matrimonio a prima vista hanno faticato non poco ad addentrarsi nell’esperimento di Real Time, senza calarsi davvero nel reality. Questo perché fin dal principio hanno prevalso scetticissimo e pregiudizi.

Matrimonio a prima vista 2025, puntata 22 ottobre/ Anticipazioni e diretta: la scelta finale delle tre coppie

Così nel confronto con l’esperta Giulia Davanzante, la coppia si prende solo in parte le proprie responsabilità. Volano accuse da una parte e dall’altra, con Matteo Conca che appare un po’ più avvelenato. E’ infatti dispiaciuto e infastidito dal fatto che la consorte non si sia lasciata andare. Quest’ultima, dal canto suo, ritiene di aver trasmesso qualcosa a Matteo, ma che ogni relazione funziona solo nel caso in cui sia reale equilibrio.

Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio si lasciano a Matrimonio a prima vista o stanno insieme?/ Sorpresa…

Matrimonio a prima vista 2025, Melissa Cicciari e Matteo Conca ai saluti tra accuse e tensioni

Dunque, il tavolo di confronto di Matrimonio a prima vista 2025 sembra far emergere le tensioni di sempre. Marito e moglie si rinfacciano diversi atteggiamenti e comportamenti osservati nel corso dell’edizione, anche se non mancheranno momenti tristi nella puntata di questa sera, come quando Matteo scoprirà alcuni fatti dolorosi di Melissa. Durante il provino, infatti, la ragazza parla della malattia del padre e Matteo resta spiazzato di aver scoperto più cose di lei in quella clip che in tutto l’esperimento.

Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio si lasciano a Matrimonio a prima Vista?/ Tensione alle stelle e accuse

Insomma, il matrimonio è segnato. Ma prima di divorziare, rischia di essersi spazio ancora per uno scontro, con il marito che fa notare alla compagna di aver tenuto per sé il discorso del padre. I toni accusatori non piacciono a Melissa, che però decide di andare oltre. “Sono una signora, non mi alzo per darti una sberla solo per questo”, gli dice.