Melissa Cicciari e Matteo Conca di Matrimonio a prima Vista rischiano di sprofondare in una nuova crisi dopo aver vissuto un momento di leggerezza...

Matrimonio a prima vista, Melissa Cicciari e Matteo Conca alle prese con altri problemi

Melissa Cicciari e Matteo Conca si apprestano a vivere un’altra puntata difficile di Matrimonio a prima vista, dopo aver trascorsi giorni piuttosto complicati. La scorsa settimana, Matteo ha parlato molto chiaramente con Melissa, dicendo di averne le tasche piene dei suoi comportamenti superficiali. L’intervento dell’esperta Nada sembra inizialmente dare qualche frutto, poiché entrambi iniziano a guardarsi con occhi diversi dopo un confronto costruttivo. È la leggerezza che sembra mancare a Melissa Cicciari e Matteo Conca, ma dopo il viaggio di nozze la coppia pare gettare i presupposti di un nuovo inizio.

Il buon momento degli sposi, tuttavia, si interrompe nuovamente quando, in occasione di una gita fuori porta, Matteo confida a Melissa di non aver mai fatto un pic-nic, dimenticando in realtà l’esperienza già fatta durante in viaggio di nozze.

Melissa Cicciari e Matteo Conca, la gaffe di lui manda in tilt la sposa: storia al capolinea?

Stando alle anticipazioni di Matrimonio a prima vista 2025 dell’8 ottobre, la coppia rischia di scivolare verso un nuovo scontro. Le tensioni e i silenzi tornano ad aleggiare sulla coppia, con Melissa Cicciari seccata e arrabbiata per la recente gaffe di Matteo Conca. La dimenticanza dello sposo è l’ennesima goccia che fa traboccare il vaso e il clima torna a farsi rovente, con altre discussioni in arrivo.

Dopo una breve parentesi di leggerezza e serenità, dunque, Melissa e Matteo rischiano di ripiombare nel torpore della tensione e delle provocazioni. Secondo molti internauti e appassionati, la sensazione è che tra i due non può e non potrà mai funzionare. Sarà davvero così? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Real Time, in prima serata, per la sesta puntata.