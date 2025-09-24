Melissa Cicciari e Matteo Conca sono già in preda alla prima crisi: il viaggio di nozze finisce male a Matrimonio a prima vista e ora...

Matrimonio a prima vista, Melissa Cicciari e Matteo Conca: il viaggio di nozze non va…

Erano partiti abbastanza bene, poi però qualcosa si è incrinato. E questa sera, mercoledì 24 settembre, scopriremo finalmente cosa è andato storto. Parliamo ovviamente di Matteo Conca e Melissa Cicciari di Matrimonio a prima vista. Marito e moglie stanno per affrontare la prima vera crisi in questo esperimento sentimentale firmato Real time. Melissa, infatti, sembra soffrire il distacco di Matteo e dopo la prima notte di passione insieme si chiede se qualcosa sia andato storto.

Matrimonio a prima vista Italia 2025, puntata 24 settembre/ Anticipazioni e diretta: due coppie in crisi nera

Dunque, stando alle anticipazioni di questa sera, moglie e marito cercheranno di chiarirsi durante un bell’aperitivo in spiaggia. La situazione però sembra non migliorare, forse perché la coppia decide di restare un po’ troppo in superficie, senza aprirsi davvero. Allora come proseguirà la relazione tra Matteo e Melissa? Qualche nube sembra minacciarli all’orizzonte…

Roberta Murano e Luca Merlo, Matrimonio a prima vista 2025/ Scintille a letto dopo il flop della prima notte

Melissa Cicciari e Matteo Conca si lasciano? A Matrimonio a prima vista interviene l’esperto per sedare la crisi

Dopo aver cominciato Matrimonio a prima vista 2025 nel migliore dei modi, Melissa Cicciari e Matteo Conca si sono trovati a fare i conti con qualche intoppo e diverse incomprensioni. La moglie, desiderosa di recuperare il terreno perduto, prova a riavvicinarsi a Matteo, ma ormai l’atmosfera sembra compromessa. Il viaggio di nozze infatti si è chiuso con grande rammarico da parte di entrambi. I novelli sposi, quindi, devono capire come proseguire il loro percorso a Matrimonio a prima vista dopo la prima vera crisi.

Matrimonio a Prima Vista, Asia Marchesi nella bufera per gli scatti hot/ La replica durissima agli attacchi

A breve i due concorrenti dovranno cominciare la convivenza in Italia e sarà proprio durante il periodo trascorso a casa di Matteo che l’esperto Favaretto sarà costretto ad intervenire. Insomma, i problemi non sono pochi per questa coppia nascente. Ma la voglia di superarli, almeno apparentemente, sembra esserci. Sarà sufficiente per svoltare?