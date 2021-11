Melissa e Caterina, scambiate in culla/ “Siamo come sorelle, ma è stata dura”

La storia di Melissa e Caterina, finita anche al centro di una fiction di Rai Uno, è sbarcata a “I Fatti Vostri”, trasmissione di Rai Due, nel corso della puntata di oggi, martedì 9 novembre 2021. In particolare, ai microfoni di Salvo Sottile, le due ragazze, scambiate in culla dopo essere appena venute al mondo, hanno raccontato quanto sia stato complicato adattarsi alle nuove famiglie, dopo la scoperta dell’errore in ospedale: “È stato difficile – ha commentato Caterina –. Provate a immaginare una bambina di 3 anni che deve cambiare casa, abitudini, mamma e papà. Ci è stato descritto come un gioco, con la promessa che saremmo tornate da quelli che credevamo essere i nostri rispettivi genitori”.

E, ancora: “La sensazione è stata molto forte, una situazione difficile da affrontare. Pian piano siamo state seguite e abbiamo capito chi fossero la nostra madre biologica e il nostro padre. Quindi io ho iniziato ad abituarmi alle mie nuove sorelle e grazie soprattutto a loro siamo riusciti ad andare avanti”.

CATERINA E MELISSA, SCAMBIATE IN CULLA: “COME SORELLE”

Caterina, in merito al rapporto con Melissa, ha asserito: “Abbiamo costruito questo nostro legame, che è poi la costruzione di un amore, anche se il dolore non veniva ripagato. Questo nostro rapporto oggi è anche unico, superiore a tutto quello che abbiamo vissuto”.

Melissa ha successivamente aggiunto che “mia mamma inizialmente non mi accettava. Poi, pian piano, abbiamo costruito il rapporto. Oggi con Caterina andiamo per fortuna d’accordo. Usciamo insieme, facciamo gite insieme, anche se inizialmente mia sorella più piccola litigava un po’ con Caterina. Siamo davvero come sorelle, ci sono piccoli screzi, ma poi si risolvono”.

