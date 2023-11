Melissa e Ranya, da The Voice Kids al Junior Eurovison 2023/ “Siamo emozionatissime. La nostra amicizia è…”

Melissa e Ranya, da The Voice Kids al Junior Eurovison 2023: “Com’è nata la nostra amicizia”

Melissa e Ranya si sono fatte conoscere dal pubblico italiano durante la prima edizione di The Voice Kids. Melissa è la vincitrice e con Ranya è nata una bellissima amicizia sin dal primo giorno del programma. “Ci siamo conosciute a gennaio sul divanetto dell’hotel di The Voice, erano le 8. Da allora siamo diventate amiche e oggi siamo migliori amiche.” hanno raccontato le due giovanissime artiste, 12 e 13 anni, ai microfoni de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno.

GEMMA GALGANI CONOSCE RICCARDO A UOMINI E DONNE/ Il mistero del lavoro del cavaliere: "Non posso dirlo"

Dopo l’avventura a The Voice Kids, Melissa e Ranya si preparano a partecipare ad un evento importantissimo: il Junior Eurovision Song Contest 2023. Il duo partecipa alla gara per la voce junior e la canzone più bella d’Europa.

Melissa si racconta a La Volta Buona: “Soffrivo di attacchi di panico, la musica mi ha salvata”

“Io non l’ho immagino ancora, sono tanto emozionata. – ha ammesso Melissa su Rai Uno parlando dell’Eurovision – Il look? Abbiamo delle idee. Se non faccio le cose per bene mi arrabbio con me stessa, lo so che ho 12 anni ma è così.” ha aggiunto. Melissa, accompagnata dalla sua mamma, racconta come grazie alla musica sia riuscita a sconfiggere gli attacchi di panico di cui ha iniziato a soffrire da piccolissima. “Non si trovava un modo per uscirne fuori da questi attacchi di panico. La musica l’ha salvata ma lei l’ha saputo dopo che è guarita che soffriva di attacchi di panico.” ha raccontato la mamma della giovane cantante.

Annalisa, Gialappa Show imita la presunta rivalità con Elodie/ Il web si scatena, il video è virale!

© RIPRODUZIONE RISERVATA