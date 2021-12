Melissa Greta Marchetto, chi è/ “Sono una perfezionista disciplinata e rompicogli*ni”

Chi è Melissa Greta Marchetto?

Melissa Greta Marchetto è fidanzata? Non è dato sapere quasi nulla sulla sua vita privata. Sono davvero pochissime le informazioni pervenute visto che la conduttrice non ama molto parlare della sua vita sentimentale. In passato si è vociferato di un possibile flirt con Tommaso Paradiso, ex leader e voce dei The Giornalisti, anche se nessuno dei due ha mai né smentito né confermato la cosa. Nel 2018 però la Marchetto ha rivelato di essere felicemente innamorata e fidanzata senza però rivelare nessun dettaglio sull’identità del fortunato compagno. Sul fidanzato ha però raccontato: “è una storia fresca, viviamo in città diverse e la distanza mi pesa”. Amore a parte, la Marchetto è una grandissima appassionata di musica: “la mia preferita in assoluto è Elisa. La adoro così tanto che ho quasi paura a incontrarla. Credo tremerei come una ragazzina. Poi ci sono Fabri Fibra, Salmo, Diodato e Mara Sattei, la Billie Eilish italiana”.

Parlando proprio di musica e pandemia, la conduttrice ha sottolineato dalle pagine di Vanity Fair: “la speranza è quella. In tanti parlano di streaming, ma lo streaming non potrà mai sostituire la performance dal vivo che, per ora, non accenna a ripartire. Per molti lavoratori dello spettacolo, il mondo si è fermato al primo lockdown”.

Melissa Greta Marchetto vita privata: “genitori rigidi”

Melissa Greta Marchetto ha avuto un’infanzia serena, ma parlando della sua famiglia dalle pagine di Vanity Fair ha rivelato: “ho avuto genitori diciamo rigidi: ho ricevuto un sacco di no. Ma non per le cose importanti. Esempio: quando ho comunicato che volevo iscrivermi a un’Accademia di musical, mi hanno supportato”.

La sua strada è stata poi nel mondo della televisione: dal grande successo a ‘Quelli che il calcio’ fino al Dopo Festival di Sanremo. Parlando proprio di tv ha precisato: “le scelte si fanno anche con i no. E io ne ho detti un po’. Ho declinato programmi che esulavano dai miei interessi”.

