Melissa Hamilton, chi è la ballerina/ “Siamo entrambi orientati alla carriera ma…”

Chi è Melissa Hamilton?

Melissa Hamilton si esibirà nel programma “Danza con me” di Roberto Bolle. L’étoile e la solista del Royal Ballet di Londra si esibiranno in “Borderlands” di Wayne McGregor. La ballerina nord-irlandese ha già lavorato in passato con il grande ballerino italiano ed è stata al suo fianco anche al Teatro Regio di Torino in occasione dell’evento “Roberto Bolle and Friends. Proprio lo scorso anno, Roberto Bolle aveva dichiarato di aver dovuto fare a meno della presenza della ballerina per via delle quarantene obbligatorie per i viaggi internazionali. Bolle aveva dichiarato: “A causa delle quarantene obbligatorie per i viaggi internazionali non vedrete i ballerini stranieri che hanno sempre preso parte al mio programma. Come l’inglese Melissa Hamilton, che avevo già invitata, ma che purtroppo non è riuscita ad arrivare”.

Melissa ha iniziato a ballare all’età di 4 anni. La danza è da sempre stata la sua più grande passione tanto che dopo essere entrata nel Royal Ballet, Melissa è riuscita ad aggiudicarsi il titolo di prima solista nella compagnia Youth American Grand Prix. Non si contano i ruoli che l’hanno vista protagonista sui palcoscenici mondiali e che l’hanno vista ballare in Mayerling di Kenneth MacMillan, ne “Lo Schiaccianoci”, in Don Chisciotte e nella Bella addormentata nel bosco. Una straordinaria carriera che nel 2009 l’ha vista insignita del Outstanding Female Classical Performance da parte del Critics’ Circle, mentre dal 2013 è Ambasciatrice di Allianz Arts and Cultural Brand per l’Irlanda del Nord.

Melissa Hamilton e il rapporto con il fidanzato Michael Christou

Melissa Hamilton è fidanzata con Michael Christou, designer di interni e cofondatore di una società di sviluppo immobiliare. In una recente intervista, Melissa Hamilton ha parlato del loro primo incontro: “Amavo il mio appartamento ad Hampstead ma amo di più il mio ragazzo e ho imparato a tenere a freno il mio disordine in casa sua. Non è un ballerino; è un essere umano normale. Lo conoscevo da circa sei anni tramite amici comuni e ci siamo rimessi in contatto un anno e mezzo fa”.

Sia Melissa Hamilton che Michael sono riusciti a costruire le loro carriere dal nulla facendo tanti sacrifici. La ballerina ha rivelato che questo aspetto della vita li ha accomunati: “Siamo entrambi molto orientati alla carriera e abbiamo le stesse prospettive. Ha questo design di fascia alta società che ha costruito dal nulla. Ho costruito anche la mia carriera dal nulla, quindi abbiamo rispetto reciproco. Passa ore in ufficio, io trascorro ore al Covent Garden”. Nei suoi progetti c’è anche il matrimonio: “Non è nell’orizzonte immediato, ma la relazione mi ha portato in un’altra pianura. Una volta non vedevo mai i bambini come un’opzione; ora sono aperta a questo”.

