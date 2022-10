Melissa Newman, chi è la figlia di Paul e Joanne Woodward/ “Non solo una favola”

Melissa Newman: figlia di Paul Newman e Joanne Woodward

Melissa Newman, attrice, artista e cantante americana, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Melissa è la figlia delle leggende del cinema di Hollywood Paul Newman e Joanne Woodward. I due attori si sposarono nel 1958 e rimasero insieme alla morte di Paul. Insieme hanno avuto tre figlie: Elinor “Nell” Teresa (8 aprile 1959), Melissa “Lissy” Stewart (17 settembre 1961), e Claire “Clea” Olivia (1965). Melissa Newman si trova in Italia per presentare alla Festa del Cinema di Roma la docu-serie “The last movie stars” dedicata ai suoi genitori: “Andare oltre la favola rappresentata dai miei genitori, per raccontare la complessità del loro rapporto, e mostrare come siano stati in grado di restare insieme tutti quegli anni nonostante i problemi e gli ostacoli ci è sembrato fosse, soprattutto oggi, particolarmente importante e attuale”, ha spiegato Melissa all’Ansa.

Melissa Newman: “Si sono aiutati a vicenda a superare le loro paure”

Nonostante la fama globale, Paul Newman e Joanne Woodward hanno voluto allontanarsi da Hollywood: “Siamo andati a vivere in Connecticut. A loro non interessava il glamour, ma l’arte e la ricerca nel loro lavoro. Si sostenevano nei rispettivi progetti e si sono aiutati a vicenda a superare le loro paure”, ha raccontato Melissa Newman. La figlia dei due attori ha anche ricordato momenti molto semplici e intimi della loro vita familiare: “Dal caffè fortissimo e imbevibile di papà, alla gioia di mangiarci tutti insieme un toast con burro e pollo che loro ti offrivano come fosse caviale”. Melissa Newman ha seguito le orme dei genitori e ha debuttato al cinema a soli 7 anni nel film “Rachel, Rachel”. In più occasioni ha recitato al fianco della madre Joanne Woodward, che ha lasciato il cinema dopo la morte del marito nel 2008.

