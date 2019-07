MELISSA SATTA/ “Boateng? No comment. Vieri? Non siamo amici, ma sono felice per lui”

Melissa Satta si è raccontata a cuore aperto in occasione di una speciale interviste rilasciate al settimanale Grazia. Una chiacchierata profonda e sincera per la showgirl che, proprio su Instagram, aveva annunciato ai suoi fan: “Troverete una sorpresa in edicola”. Detto fatto, visto che in questi giorni è uscita la lunghissima intervista in cui per la prima volta ha parlato della sua estate da single e della fine delle storia d’amore con Kevin-Prince Boateng. “La fine della mia storia con Kevin? No comment” con queste poche parole la bellissima Melissa ha parlato del suo privato confermando ancora una volta la sua scelta di tenere il massimo della discrezione sulla sua vita sentimentale.

Melissa Satta: “Non amo esternare le mie emozioni”

Una Melissa Satta inedita quella che si è raccontata dalle pagine di Grazia: “non sono una che abbraccia tutti, non mi piace. Non amo esternare le mie emozioni, sono poco fisica, molto riservata” ha riservato la showgirl che quando non è su un set fotografico o in un programma televisivo predilige un look casual e semplice. “Mi piace vestirmi con tute, speaker e giacche oversize: sono un maschiaccio” ha detto la ex velina che per il servizio di Grazia ha sfoggiato il suo lato sexy e conturbante! Tra una chiacchiera e l’altra, Melissa ha anche raccontato della sua passione per il calcio: “da ragazza in Sardegna giocavo in serie C. Poi ho smesso, ma ho capito che è importante esporsi in prima persona a favore del calcio femminile per combattere gli stereotipi”. Per questo motivo poche settimane fa la showgirl ha deciso di trascorrere un’intera mattinata con le ragazze che giocano nel Milan per sconfiggere lo stereotipo che circola sulle donne che giocano a calcio: “la verità che le donne che giocano a calcio fanno ancora paura a molti, ma è solo un pregiudizio. Non c’è nessuna contraddizione tra l’essere sexy e fare uno sport considerato dalla tradizione solo per maschi”.

Melissa Satta: “mi fa arrabbiare la mancanza di rispetto sulla mia privacy”

La showgirl ha poi raccontato cosa la fa più infuriare nella vita. Non sorprende che Melissa Satta si arrabbia per la mancanza di rispetto della sua privacy, del resto ha sempre dimostrato di voler tenere ben lontani i riflettori dalla sua vita privata. In particolare la showgirl ha raccontato di un episodio successo in spiaggia: “Al mare una volta una signora ha passato tutto il pomeriggio a fotografare mio figlio Maddox. A un certo punto sono sbottata e le ho detto: “Mi può spiegare che cosa vuole fare con tutte queste immagini? O lei è una pedofila o una stalker. Sa che potrei denunciarla?”. Parlando proprio del figlio Maddox, nato dalla storia d’amore con Boateng, la Satta ha raccontato che adoro giocare a calcio: “appena torna a casa, si spoglia e corre a indossare una delle magliette di una delle squadre preferite: l’ultima gliel’ha regalata Cristiano Ronaldo, ma lui è affezionato anche a quella del Milano del Sassuolo, dove ha giocato Kevin ora centrocampista del Barcellona”.

Melissa Satta su Bobo Vieri: “Non siamo amici, ma sono felice che si sia sposato con Costanza Caracciolo”

Durante la lunga intervista Melissa Satta ha parlato anche di come reagire alle sconfitte della vita che cambia in continuazione e che è sempre pronta a metterci alla prova, sia nel bene che nel male. La ex velina di Striscia La Notizia ha anche confessato: “a volte mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi trovo brutta oppure non mi sento al cento per cento o c’è qualcosa che mi rende triste. Capita a tutti. Quello che conta è riuscire ad amarsi sempre”. Parlando di ex, la Satta ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sull’ex fidanzato Bobo Vieri: “siamo stati insieme quasi sei anni ed è una persona alla quale vorrò sempre bene. Non ci frequentiamo per cui non siamo veri amici”. Nonostante oggi non abbia un vero e proprio rapporto con lui, Melissa è felicissima per la sua vita privata: “sono davvero contento che si sia sposato con una bravissima ragazza, Costanza Caracciolo, e che abbia una figlia, Stella. Non mi meraviglia che sia diventato così celebre: è un giocherellone, fa ridere, è sempre stato così”.



