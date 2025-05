Melissa Satta, nata nel 1986 a Boston, è nota per la sua carriera avviata in Italia, tra mondo della moda e televisione. I suoi genitori, infatti, sono entrambi italiani, ma si erano trasferiti negli Stati Uniti per lavoro. Negli anni dell’adolescenza, Melissa è tornata in Italia con la famiglia e ha cominciato a giocare a calcio nella squadra di Quartu Sant’Elena: una grande passione quella per il pallone, che la Satta porterà avanti nel corso della sua vita, anche sotto forme differenti. Nel 2002, ad appena sedici anni, Melissa ha iniziato a sfilare come modella a Cagliari.

Dopo il liceo si è trasferita a Milano per frequentare la IULM, continuando però anche la sua carriera nel mondo della moda. Dopo il suo trasferimento in Lombardia, Melissa ha cominciato a prestare il volto ad una serie di campagne pubblicitarie di grandi brandi, come la Nike, diventando anche volto della Nazionale italiana di calcio su riviste internazionali. Nel 2005, per la modella, è arrivata anche la televisione, con Striscia la Notizia. Un ruolo, quello di velina, che Melissa Satta ha ricoperto fino al 2008, diventando un volto iconico del programma.

Melissa Satta, chi è: “Striscia la Notizia? Avevo solo 18 anni”

Parlando a Verissimo, Melissa Satta ha raccontato come è cominciata la sua carriera e in particolar modo come è andato il provino con Striscia la Notizia: “Io non sapevo ballare quando ho fatto il provino di Striscia la Notizia, arrivavo dai campi da calcio, avevo solo 18 anni” ha spiegato la showgirl. E ancora: “Ero appena arrivata a Milano, mi ero diplomata al liceo classico, mi sentivo indipendente ed ero piena di sogni ma tutto molto confuso. Non potevo neanche immaginare tutto questo”. Una grande carriera quella che ha poi avuto la showgirl, che è riuscita a raggiungere alti livelli e a diventare anche volto di Sky Sport, inseguendo la sua passione per il calcio oltre che per la televisione.