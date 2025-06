Considerata una delle donne più belle d’Italia, Melissa Satta è originaria della Sardegna ma è nata negli Stati Uniti, a Boston, dove i genitori si erano trasferiti per lavoro. Tornati in Italia quando Melissa era ancora piccola, l genitori si sono stabiliti nuovamente in Sardegna. Proprio lì, durante gli anni del liceo, Melissa ha giocato a calcio con la squadra femminile del Quartu Sant’Elena, avvicinandosi al mondo del calcio. Nel 2002, quando aveva appena 16 anni, è stata ingaggiata per i primi servizi di moda a Cagliari. Per questo, dopo il diploma al liceo classico, Melissa si è trasferita a Milano per seguire il suo sogno: quello di lavorare nel mondo della moda. Proprio a Milano ha frequentato per diversi anni la IULM, senza però laurearsi.

A Milano Melissa Satta ha cominciato a muovere i primi passi anche nel mondo della pubblicità, prestando il suo volto a diversi brand: è stata ad esempio testimonial di Sweet Years ma anche di Peugeot. Più avanti, invece, ha collaborato con grandi brand come Nike, Calzedonia e Stroilli. Nel frattempo Melissa Satta ha cominciato anche il suo percorso nel mondo della tv, iniziato con Striscia la Notizia. Nel 2005 la modella ha fatto infatti il provino per il programma di Antonio Ricci e, per sua stessa ammissione, non sapeva affatto ballare: nonostante ciò la sua bellezza ha fatto colpo ed è stata scelta, insieme a Thais Souza Wiggers, per ricoprire il ruolo di velina, per tre anni.

Melissa Satta, chi è: tra tv e mondo della moda

Melissa Satta non è stata solo per tre anni la velina di Striscia la Notizia. Nel 2006 ha cominciato anche la sua carriera nel mondo della recitazione ottenendo un ruolo nella fiction “Il giudice Mastrangelo”, recitando anche al cinema con Jerry Calà nel 2006. Tantissimi invece i programmi e le trasmissioni alle quali ha preso parte: è stata ad esempio co-conduttrice di Tiki Taka dal 2013 al 2018, programma Mediaset che parla di calcio. E ancora, rimanendo sempre in ambito sportivo, Melissa ha condotto Sky Calcio Club con Fabio Caressa e Quelli che il calcio su Rai 2, come opinionista.