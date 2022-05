Melissa Satta, chi è e vita privata/ “Pronta a creare una famiglia con Mattia”

Trovare la forza per ricominciare dopo un amore che si credeva potesse durare per tutta la vita non è semplice. Una situazione che ha vissuto in prima persona anche Melissa Satta, che aveva provato a ricostruire il suo matrimonio con Kevin Prince Boateng, papà del suo bambino Maddox, dopo essersi separati ma senza risultato. Entrambi invece hanno ora un nuovo compagno e sembrano essere pronti a fare sul serio: il calciatore, infatti, sta per sposarsi con la sua nuova fiamma Valentina, mentre lei sembra essere pronta a fare sul serio con Mattia Rivetti.

Il cuore dell’ex velina ora batte per l’imprenditore 34enne, nipote di Carlo Rivetti, che nel 1993 ha rilevato l’azienda di abbigliamento sportivo Sportswear Company Spa. La famiglia Rivetti possiede il 70% di azioni dell’azienda Moncler.

Melissa Satta e il nuovo amore con Mattia Rivetti: lei è di nuovo felice

Melissa ha voluto andare con i piedi di piombo prima di ufficializzare il rapporto con Mattia, consapevole anche di come fosse importante tutelare il suo bambino. I due hanno approfittato recentemente della pausa di lei per gli impegni lavorativi con Sky per concedersi una vacanza in Marocco. Con loro c’era anche il bambino di lei e gli amici Renzo Rosso, patron della Diesel, la moglie di lui Arianna Alessi e la loro bambina.

Recentemente, però, la bella sarda non aveva escluso l’idea di allargare ulteriormente la famiglia con il nuovo compagno: “Sono molto contenta perché crescendo mi sono accorta di volere anche altre cose – ha detto a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. Non vorrei lasciare Maddox figlio unico. Con calma si fa tutto, vedremo. In futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia. Un altro matrimonio non so se lo farei, non è la mia priorità, ma mai dire mai”.

