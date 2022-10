Melissa Satta dopo la rottura con Mattia Rivetti/ “Voglio dedicarmi al lavoro…”

Melissa Satta e Mattia Rivetti si sono lasciati: tutto tace a eccezione di un cuore spezzato che spunta sul profilo dell’ex velina…

Il 2022 sarà ricordato per sempre come l’anno delle grandi storie d’amore concluse. Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo Wanda Nara e Mauro Icardi, arriva l’ennesima coppia che scoppia… Si tratta dell’ex modella di Striscia la Notizia, Melissa Satta, e dell’imprenditore torinese, Mattia Rivetti. La bellissima modella e conduttrice aveva dato l’annuncio della rottura con un breve, ma coinciso, messaggio nelle storie Instagram: “Dopo quasi due anni la mia relazione è giunta al termine”, scriveva.

Melissa Satta, frecciata social all'ex Mattia Rivetti?/ "Non sarai mai abbastanza..."

Poche parole che mostrano forse un grande sconforto per l’ennesima relazione finita male. La loro rottura è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno: i due non sembravano affatto in crisi ma anzi, lei aveva pubblicato moltissime foto dei loro viaggi insieme per l’Europa: dalla Costa Smeralda a Saint-Tropez. Dopo l’annuncio della rottura però, tutte le tracce dell’uomo scompaiono dal suo profilo e la donna si ritira nel silenzio. L’ultima sua dichiarazione è un simbolo nelle storie Instagram: un cuore spezzato su uno sfondo nero, simbolica rappresentazione del momento difficile che sta passando.

Melissa Satta e Mattia Rivetti si sono lasciati/ Lei: "Dopo quasi due anni..."

Melissa Satta dopo Mattia Rivetti: “Il lavoro mi dà soddisfazione…”

Così giunge al termine l’ennesima storia d’amore: quella tra Melissa Satta e Mattia Rivetti. L’ex velina conobbe l’imprenditore torinese, rampollo di una storica famiglia manifatturiera, nel 2021. La storia inizia con grande entusiasmo per la Satta, dopo il suo divorzio, e dunque la fine della sua turbolenta relazione, dal celebre calciatore Kevin Prince Boateng, padre di suo figlio Maddox. Melissa e Mattia si conoscono a febbraio 2021 in una circostanza lavorativa: un evento di moda del noto marchio Diesel di Renato Rosso. L’amore non scatta subito ma i due si frequentano un po’ prima di capire di provare qualcosa l’uno per l’altra.

Melissa Satta "Vorrei un altro figlio"/ Maddox? Cresce ogni giorno di più"

Così, in estate, l’amore sboccia e i due escono allo scoperto in occasione della loro prima vacanza in Sardegna. Su Mattia la Satta investe molto, gli presenta infatti sia suo figlio che la famiglia, fiduciosa che con Mattia possa essere un rapporto importante e duraturo. Ma ahimè, poco più di un anno dopo, i suoi propositi vengono disattesi. Se l’ex velina ha deciso per il silenzio stampa sulla fine della relazione, ha però dichiarato, a Goal Deejay: “Voglio dedicarmi soprattutto al mio lavoro di conduttrice, modella e influencer ciò che mi dà più soddisfazione”, e noi non possiamo che augurarle di trovare serenità e stabilità anche sola e in compagnia del suo ometto, il figlio Maddox!











© RIPRODUZIONE RISERVATA