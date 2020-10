Melissa Satta e Boateng, è finita?/ “La storia è giunta definitivamente al capolinea”

Sarebbe giunta al capolinea, stavolta in modo definitivo, la storia d’amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. A lanciare l’indiscrezione bomba è il settimanale Chi, nel numero in edicola da domani 29 ottobre. La rivista infatti racconta i primi dettagli del difficile momento che i due stanno nuovamente vivendo: “La storia è giunta al capolinea e Melissa ha scelto di trascorrere qualche giorno insieme con l’amica Arianna Alessi, moglie di Renzo Rosso. – si legge sul noto magazine, che aggiunge un ulteriore dettaglio – Per rimarcare l’avvenuta rottura la Satta ha accuratamente evitato di farsi vedere in tribuna allo stadio del Monza dove gioca il marito”.

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono lasciati definitivamente? I dettagli

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng avrebbero dunque messo la parola fine al loro matrimonio. La coppia, che ha un figlio Maddox, qualche tempo fa parlava di allargare la famiglia. Un progetto poi mai messo realmente in cantiere, forse proprio a causa di alcune avvisaglie di una nuova crisi che non pare sia superabile. Il settimanale Chi svela infatti che Melissa avrebbe lasciato l’abitazione che condivideva con il calciatore per stare per un po’ da un’amica. D’altronde l’ultimo post che li vede insieme risale al 19 agosto, giorno in cui il calciatore aveva pubblicato un messaggio molto particolare: “Non sono perfetto! Dico cose stupide. Rido quando non dovrei. Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno fatto del male. Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no. Ma ti faccio una promessa, se sono qui, sono qui per sempre”



© RIPRODUZIONE RISERVATA