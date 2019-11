Melissa Satta e Boateng/ Foto, baci in strada con Maddox: voglia del secondo figlio?

Melissa Satta torna finalmente a sorridere insieme a Kevin Prince Boateng. Dopo sette mesi di lunga e dolorosa separazione, l’ex velina ed il calciatore hanno ritrovato la passione e sono tornati ad essere una coppia felice. I due sono stati paparazzati dal settimanale Oggi insieme al figlio Maddox per le vie di Firenze, tra tenerezze e baci alla luce del sole. Ed a quanto pare, ritrovarsi è stato per entrambi un modo per rinnovare il desiderio di allargare la famiglia. A quanto pare, infatti, in serbo ci sarebbe un dolcissimo progetto… Dopo aver vissuto lo scorso gennaio la classica crisi del settimo anno, l’ex velina 33enne ed il calciatore di un anno più piccolo hanno messo la parola fine a quella separazione prolungata. Dalle foto paparazzate, adesso sembrano più innamorati che mai, e se non fosse per l’età ed il figlio Maddox che li accompagna, potrebbero essere scambiati per una coppia di liceali al loro primo amore.

MELISSA SATTA E BOATENG DI NUOVO INSIEME: VOGLIA DI UN SECONDO FIGLIO?

Bellissimi ed al tempo stesso super romantici, Melissa Satta e Boateng sono stati immortalati per le strade di Firenze, mano nella mano, mentre si concedono qualche abbraccio reciproco scandito da baci che sanno di passione ritrovata. In entrambi c’è visivamente la volontà di recuperare il tempo perduto durante i mesi di separazione. Ad osservare lo scambio di tenerezze della ritrovata coppia è il figlioletto di cinque anni, che nel frattempo si rilassa su un cavallino di una giostra, davanti alla sua nuovamente riunita famiglia. Nonostante si siano ritrovati, Melissa Satta e Boateng vivono ancora separati. Lui, infatti, gioca nella Fiorentina e attualmente vive in un lussuoso hotel sull’Arno, lei invece non si è spostata dal tempio milanese della moda. Ma non è detto che i due non stiano pensando sempre più seriamente di tornare a vivere sotto lo stesso tetto, magari in una casa più grande, in vista dell’arrivo di un fratellino (ma perchè non una sorellina?) per Maddox. Sarà solo un gossip svelato da Oggi o c’è davvero nell’aria il desiderio di un secondo figlio?





