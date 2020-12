Melissa Satta e Boateng si sono lasciati/ “Nostra relazione finita definitivamente”

Con quello che possiamo definire un comunicato stampa ufficiale, arriva la notizia della rottura definitiva tra Melissa Satta e Boateng. I due si erano già allontanati in passato salvo poi avvicinarsi proprio per amore del figlio Maddox ma alla fine tutto si è scoppiato come una bolla di sapone. Nelle scorse settimane si è parlato spesso di un’altra possibile crisi della coppia ma nessuno aveva ancora confermato la rottura fino a questo momento quando la stessa Melissa Satta ha usato i social per dire la sua sulla sua relazione con il compagno: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox”.

Melissa Satta e Boateng si sono lasciati, con un messaggio social arriva l’annuncio ufficiale

Proprio nei giorni scorsi Melissa Satta era finita nell’occhio dei paparazzi e sulle pagine del settimanale Oggi che l’aveva beccata all’entrata e all’uscita del suo ufficio legale e proprio in quel frangente si era subito parlato della coppia e della loro crisi che, a quanto pare, ha portato al divorzio. Insieme dal 2011, sposati dal 2016, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng avevano già superato una crisi un paio di anni fa ma poi sembrava essere tornato il sereno almeno fino a che i due non si sono più mostrati insieme subito dopo l’estate e i rumors su un’altra crisi e la rottura ha sconvolto i fan. A quanto pare la minestra riscaldata non funziona e se prima è toccato a Belen Rodriguez e Stefano De Martino, adesso lo confermano anche la velina e il calciatore.



