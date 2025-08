Melissa Satta e Carlo Beretta continuano a godersi l'estate e in Sardegna si godono una vacanza in famiglia.

Chi pensava ad una crisi tra Melissa Satta e Carlo Beretta dovrà ricredersi alla fine di quest’estate. Dopo essere stata in Grecia e in Turchia, la coppia è arrivata in Sardegna dove è stata pizzicata dai fotografi del settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 6 agosto 2025, pubblica le foto della showgirl e del 28enne che sfoggia un fisico super atletico.

Tra i due, gli undici anni di differenza non si sentono affatto e nelle immagini del magazine appaiono super innamorati e super affiatati. Tra un bagno in mare, una chiacchierata e un sorriso, non mancano i momenti di tenerezza della coppia che, in Sardegna, fa anche le prove di famiglia con Maddox, il figlio di lei nato dalla relazione con Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta e Carlo Beretta: prova di famiglia in vacanza

Carlo Beretta è ormai entrato totalmente nella vita di Melissa Satta che, sul proprio profilo Instagram, pubblica spesso non solo foto di coppia, ma anche immagini in cui è presente il figlio Maddox. Tra quest’ultimo e Carlo Beretta, come mostrano anche le immagini del settimanale Chi, non manca la complicità. I due, infatti, scherzano e si divertono insieme sotto lo sguardo di una Melissa Satta super innamorata di entrambi e che non potrebbe essere più felice nel vederli così in sintonia.

In Sardegna, dunque, la vacanza è una prova di famiglia per la coppia che sta insieme da tempo e che, alle varie voci di crisi risponde mostrandosi sempre più unita e affiatata. Immagini tenerissime che confermano l’amore che li ha travolti entrambi.

