Melissa Satta e Carlo Beretta, baci e presentazioni in famiglia/ La coppia fa sul serio e…

Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, Melissa Satta e Carlo Beretta non si nascondono più e si godono l’amore alla luce del sole concedendosi baci e abbracci anche sotto l’occhio dei fotografi. La nuova coppia del mondo dello show business è stata piccata dal settimanale Chi in quel della Sardegna. Bellissimi, sorridenti, felici, innamorati e molto complici, Melissa Satta e Carlo Beretta si mostrano molto uniti nelle foto pubblicate, in esclusiva da Chi, nel numero in edicola da mercoledì 29 maggio 22024. Sulle splendide spiagge della Sardegna, la coppia si è concessa quella che sembra una prima vacanza in famiglia.

La showgirl e Beretta, infatti, come racconta il settimanale Chi, non erano da soli. Con loro, infatti, c’era anche Maddox, il figlio che la Satta ha avuto dal matrimonio, oggi finito, con Kevin Prince Boateng. In Sardegna, inoltre, Beretta avrebbe avuto modo di conoscere anche gli affetti più cari della Satta.

Melissa Satta e Carlo Beretta: un nuovo inizio dopo la fine delle rispettive relazioni

Melissa Satta e Carlo Beretta farebbero sul serio con la relazione che li ha travolti. Le presentazioni in famiglia, infatti, lasciano pensare alla volontà di entrambi di costruire qualcosa di importante. Se Carlo Beretta ha avuto modo di conoscere gli affetti della Satta, anche Melissa avrebbe avuto la stessa opportunità quando ha raggiunto il fidanzato a Brescia. Per la Satta e Beretta, dunque, si tratta di un nuovo inizio sentimentale.

Entrambi, infatti, sono reduci dalla fine di una storia importante. La Satta, come è noto, ha avuto una storia con il tennista Matteo Berrettini mentre Carlo Beretta ha avuto una lunga relazione con Giulia De Lellis che, oggi, è fidanzata con Giano Del Bufalo ovvero il fratello dell’attrice Diana Del Bufalo.

