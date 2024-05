Melissa Satta e Carlo Beretta fidanzati?/ ‘Beccati’ insieme in discoteca: ufficialità in arrivo…

Tra le nuove coppie sotto la lente d’ingrandimento del gossip, spicca la presunta liaison tra Melissa Satta e Carlo Beretta. Da alcune settimane le voci hanno iniziato ad essere sempre più insistenti e dopo i primi avvistamenti, la tenerezza tra i due sembra ormai una certezza. Le ultime vicende sentimentali hanno forse convinto la modella e conduttrice a mantenere il massimo riserbo sulla nuova frequentazione ma non mancano gli scatti fugaci volti a raccontare il procedere del rapporto e che alimentano la domanda: Melissa Satta e Carlo Beretta sono fidanzati?

Federica Lelli, chi è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini?/ "Già pensano alla convivenza": lo scoop

Come riporta la pagina Instagram del settimanale Chi, Melissa Satta e Carlo Beretta sarebbero stati nuovamente ‘beccati’ insieme dopo quanto raccontato sempre dal magazine alcuni giorni fa. Insieme avrebbero trascorso una dolce e romantica notte in discoteca all’insegna della spensieratezza; ennesimo indizio di una liaison che si appresta a dominare la curiosità estiva in termini di cronaca rosa.

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sono fidanzati?/ Lei si ‘nasconde’, ma l’ultima paparazzata…

Melissa Satta e Carlo Beretta: dagli scatti a Madrid all’ultima uscita di coppia

Come anticipato, l’ultimo scatto in discoteca che ritrae insieme Melissa Satta e Carlo Beretta si aggiunge ad altri indizi a proposito della frequentazione più che avviata tra i due. Sempre il settimanale Chi aveva raccontato del viaggio con amici in Spagna, precisamente a Madrid. Successivamente, la coppia è stata beccata dai fotografi anche in Italia e da soli. Nello specifico, la modella e l’imprenditore erano stati ‘beccati’ in auto insieme, intenti ad uscire proprio dalla villa di Carlo Beretta. Per il momento, Melissa Satta non sembra intenzionata a palesare tra social e media la sua nuova – presunta – frequentazione; come giusto che sia, vorrà attendere i suoi tempi prima di rendere pubblica la nuova relazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA