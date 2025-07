Melissa Satta sempre più innamorata di Carlo Beretta: i rumors sulla gravidanza

A distanza di circa un anno dall’inizio della loro relazione, Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta si mostrano sempre più innamorati. Per la coppia è la seconda estate insieme, dopo aver ufficializzato la storia lo scorso agosto con una serie di scatti romantici durante una vacanza in Grecia. All’epoca, entrambi arrivavano da relazioni importanti: l’ex velina aveva appena chiuso la sua storia con Matteo Berrettini, mentre Beretta era reduce da una lunga relazione di quattro anni con Giulia De Lellis. Nonostante inizialmente in molti avessero dubitato della solidità del loro legame, oggi, dopo un anno, Melissa e Carlo appaiono più affiatati che mai, pronti a vivere insieme le prime vacanze di questa estate 2025.

Proprio lo scorso fine settimana, i due hanno trascorso delle romantiche giornate a Napoli, come raccontato dal settimanale Chi. Tra le tappe imperdibili, dopo essersi dedicati ad escursioni in barca e cene con amici, anche una sosta alla celebre Pizzeria Concettina ai Tre Santi, uno dei locali più noti e apprezzati di Napoli. Per celebrare il weekend, Melissa ha condiviso su Instagram un post accompagnato dalla canzone “Tu sì ‘a fine d’o munno” di Angelo Famao, lasciando intendere una dedica velata al fidanzato. Dal canto suo, Beretta si è limitato a repostare alcune immagini nelle sue storie.

Insomma, Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sembrano fare sempre più sul serio, tanto che c’è chi ipotizza che presto potrebbero diventare genitori. Già lo scorso anno, l’ex velina aveva confidato il desiderio di dare un fratellino o una sorellina al figlio Maddox, nato nel 2014 dalla relazione con Kevin-Prince Boateng. “La speranza è l’ultima a morire, anche perché Maddox continua a chiedermi un fratellino”, aveva dichiarato la modella in un’intervista. Le voci su una possibile gravidanza si sono fatte ancora più insistenti dopo l’annuncio della dolce attesa di Giulia De Lellis, che ha iniziato la sua storia con Tony Effe quasi in contemporanea con l’inizio della relazione tra Melissa e il suo ex compagno.

