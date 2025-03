Sembra essere giunta al capolinea la storia d’amore tra Melissa Satta e Carlo Beretta. Solo all’inizio della scorsa estate avevano deciso di voltare pagina insieme. Lui era reduce dalla relazione con Giulia De Lellis, oggi fidanzata e innamorata di Tony Effe, mentre lei aveva chiuso con Matteo Berrettini, da settimane al centro del gossip con Sarah Toscano. Sui social non sono mancate le foto condivise con i propri followers tra gite in barca, tramonti romantici, cene a lume di candela e panorami da sogno. Adesso, di tutto quel benessere e di quell’amore potrebbe rimanere solo un lontano ricordo.

Secondo le ultime notizie di gossip, ci sarebbe aria di crisi tra Melissa Satta e Carlo Beretta. La coppia starebbe attraversando un periodo davvero difficile, come fa sapere sui social Deianira Marzano. Crisi che potrebbe trovare conferma anche nel recente silenzio su Instagram da parte dell’ex Velina di Striscia la Notizia. Da quando i due stanno insieme, la donna non si è mai tirata indietro nel pubblicare foto e video. Da qualche tempo, invece, questo non accade più. Cosa sta davvero succedendo? Al momento nessuno dei diretti interessati ha confermato la notizia, ma nemmeno smentito le indiscrezioni che stanno circolando con una certa insistenza.

Solo poco tempo fa, in una intervista rilasciata al format social 7 Piani di Cristina Parodi, la showgirl aveva parlato del desiderio di avere un secondo figlio, magari una femmina. Lei è già madre di Maddox, avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng. Prima di diventare madre è stata fidanzata con Daniele Interrante e Christian Vieri. Successivamente si è sposata con il padre di suo figlio nel 2016 e divorziato nel 2020. Il nome dell’imprenditore Carlo Gussalli Beretta, arrivato dopo Matteo Berrettini, potrebbe aggiungersi al passato della vita sentimentale di Melissa.