In più occasioni, Melissa Satta ha ribadito che il ruolo della femme fatale non le è mai piaciuto e non le si addice. Piuttosto, è sempre dedita alla famiglia prendendosi cura, giorno dopo giorno, del figlio Maddox, nato dal matrimonio finito con Kevin Prince Boateng. Nelle ultime ore, si parla di un momento di crisi che potrebbe portare alla separazione tra l’ex Velina di Striscia la Notizia e Carlo Beretta. Una notizia che ha sorpreso molti, considerando che la storia d’amore era iniziata solo nell’estate dello scorso anno e sembrava destinata a durare nel tempo. In realtà, questo gossip sembra essere stato smentito dal settimanale Chi.

Chi segue la Satta, sa bene che si precipita a smentire immediatamente le fake news sul suo conto. Sulla presunta crisi con Beretta, invece, continua a rimanere in silenzio. Questo potrebbe essere già un indizio che avvalori il gossip esploso? La rivista Chi ha beccato la donna in compagnia di Carlo Gussalli Beretta in una fuga romantica in Endagina tra relax e famiglia. Se per molti una vacanza sulla neve è sinonimo di sci e adrenalina, per la coppia è stato un viaggio all’insegna della tranquillità tra passeggiate, shopping e momenti intimi tra caffè e brunchi in locali esclusivi. Dalle foto, inoltre, si vede un certo affiatamento tra loro: nessuna ostentazione, ma momenti di quotidianità vissuti senza clamore.

Satta e Beretta in vacanza insieme: prove di famiglia o in crisi?

Quello immortalato dalla rivista sopracitata sembra essere stato un viaggio all’insegna della famiglia, con Maddox al centro della scena. Se Melissa e Carlo hanno preferito godersi la neve da spettatori, l’undicenne è stato protagonista sulle piste. Dopotutto, ha preso regolarmente lezioni di sci a Celerina, a due passi da Sankt Moritz. La coppia, invece, si è limitata a osservarlo dal bordo pista senza mai infilare gli scarponi. Questa fuga è stata un’occasione per consolidare la relazione? Melissa Satta ha sempre dimostrato di credere nella famiglia; con Carlo sembra aver trovato un equilibrio stabile, ma non è esclusa la crisi dal momento che nessuno dei diretti interessati è intervenuto per dire la propria.