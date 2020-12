Melissa Satta/ È finita con Kevin Prince Boateng? La ex velina dall’avvocato

Il settimanale Oggi ha paparazzato Melissa Satta all’entrata e all’uscita di uno studio legale. La ex velina sarebbe rimasta dall’avvocato per quasi tre ore, dalle 12.30 alle 15. Il motivo della visita? Nessuna certezza ma il settimanale non esclude che possa essere legata alla fine del rapporto con Kevin Prince Boateng. D’altronde l’ultima foto di coppia, postata sui social di entrambi, risale al 19 agosto: “Non sono perfetto! Dico cose stupide. Rido quando non dovrei. Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno fatto del male. Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no. Ma ti faccio una promessa, se sono qui, sono qui per sempre”, era la dedica del calciatore. Insieme dal 2011, sposati dal 2016, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng avevano vissuto una crisi due anni dopo. Nel 2019, poi, il ritorno di fiamma. Ma a ottobre 2020, mesi dopo l’ultimo scatto insieme, hanno iniziato a circolare rumors, pubblicati da Chi e Dagospia, su una nuova crisi della coppia dovuta “incomprensioni all’interno del rapporto”.

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng: amore al capolinea?

Ormai un anno fa, nello studio di Verissimo, Melissa Satta aveva parlato della crisi matrimoniale e del riavvicinamento con Kevin Prince Boateng. “La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però, un domani, potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio”, aveva confessato a Silvia Toffanin. La ex velina e il calciatore, infatti, si sono conosciuti ne 2011, ad aprile 2014 sono diventati genitori di Maddox e nel 2016 si sono sposati. La prima crisi solo diciotto mesi dopo le nozze. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin la Satta aveva ammesso di aver fatto molto sacrifici per il marito – come il trasferimento in Germania – e di desiderare un altro figlio. Melissa Satta non ha mai reso pubblico il suo privato e anche adesso, che si vocifera di una seconda crisi con tanto di visita dall’avvocato, continua a proteggere la sua famiglia.



