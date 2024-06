Melissa Satta e il fidanzato Carlo Beretta: la vacanza in Grecia alimenta i rumor/ Fan ‘zittiti’ sui social…

Sembra tutto rose e fiori per Melissa Satta e il nuovo fidanzato Carlo Beretta; solo alcune settimane fa sono emersi i primi ‘scatti’ rubati ed a colpi di rumor e di foto pubblicate sui social la liaison sembra ormai più che ufficiale. Come riporta Il Fatto Quotidiano Magazine, i due sono attualmente impegnati con una romantica vacanza in Grecia insieme alla famiglia del giovane; conferma ulteriore della concretezza della liaison.

Come spesso accade, anche nelle storie che sembrano più tranquille e beate il mondo dei social riesce sempre a scovare l’ago nel pagliaio. Infatti, tra i contenuti pubblicati da Carlo Beretta – nuovo fidanzato di Melissa Satta – spicca il blocco ai commenti da parte degli utenti.

Carlo Beretta, la liaison con Melissa Satta non è gradita alla famiglia del giovane?

Ma per quale motivo Carlo Beretta avrebbe disattivato la possibilità di commentare le sue storie su Instagram? Un indizio lo offre proprio Il Fatto Quotidiano Magazine parlando di alcune ‘ombre’ sul rapporto con Melissa Satta e con riferimento alla famiglia del nuovo fidanzato. Secondo alcuni rumor, l’ex velina non sarebbe proprio entrata nelle grazie dei genitori del ragazzo.

Come racconta il sito d’informazione, non sarebbe la prima volta che la famiglia di Carlo Beretta mette in discussione una relazione del proprio figlio. Il Fatto Quotidiano Magazine racconta infatti di come, sempre secondo rumor e voci di corridoio, la madre del giovane avrebbe avuto una certa influenza sulla precedente rottura con Giulia De Lellis. Anche Alessandro Rosica, come riporta il portale, sarebbe convinto che la love story tra i due, proprio per le suddette ragioni, potrebbe presto capitolare.











