Melissa Satta e il figlio Maddox/ la duplice lotta contro il Covid-19

Melissa Satta è tra coloro che hanno contratto il covid per ben due volte. L’ex velina, infatti, si è imbattuta per la prima volta nel virus che ha sconvolto il mondo nel novembre 2020, quando ancora il vaccino non era disponibile. Il contagio avvenne durante un weekend trascorso in montagna insieme ad amici e al figlioletto Maddox. Una volta rientrati a casa, la showgirl ha cominciato a sentirsi male e, dopo essersi sottoposta a un tampone ha scoperto di essere positiva.

Come riportato dal Corriere della Sera, all’epoca aveva dichiarato: “Mi sembrava incredibile perché la mattina mi ero allenata in modo molto intenso ed ero carica di energia. Poi, lunedì notte, la febbre è salita a 39 (…) Ero talmente stanca che per una settimana non mi sono alzata dal letto, per non rischiare di svenire: subito dopo è arrivato il bruciore al petto e la tosse. Non è stata una semplice influenza come molti dicono”. Melissa Satta aveva poi continuato affermando che anche Maddox era risultato positivo il virus, costringendolo a trascorrere insieme tutto il periodo di quarantena. “Non ho nessun tipo di appello da fare, tranne quello di dire a tutti che non è una banale influenza.” Aveva concluso. “Ho perso tre chili e ho visto il mio aspetto trasformarsi giorno dopo giorno”.

Melissa Satta nuovamente positiva al Covid-19

Un anno dopo, tuttavia, Melissa Satta ha contratto nuovamente il virus. L’incubo del Covid è tornato ad affacciarsi proprio nel mese di gennaio 2022: un periodo in cui i contagi stanno salendo vertiginosamente, soprattutto a causa della variante Omicron, in grado di “bucare” la protezione data dal vaccino. A darne la notizia è stata la showgirl stessa, attraverso Instagram. Durante una sessione di domande e risposte con i suoi fan, la Satta ha dichiarato di essere in quarantena, spiegandone successivamente la motivazione: è stata nuovamente contagiata dal Covid-19. Una risposta bruciapelo, che ha lasciato i fan sbigottiti dal momento che l’ex velina aveva già contratto il virus in precedenza.

Nel corso dei primi giorni di malattia, Melissa Satta è stata male. Lei stessa ha affermato su Instagram di aver manifestato sintomi influenzali, ma di essersi poi ripresa. La ripresa sembra dunque essere stata più veloce rispetto all’anno precedente e il virus l’ha attaccata, fortunatamente, in maniera meno aggressiva. Ora, l’ex velina, si è del tutto ripresa ed è tornata a vivere serenamente la sua vita al fianco del suo nuovo amore, Mattia Rivetti, e del piccolo Maddox. Una brutta batosta che ha avuto un lieto fine.



