Melissa Satta aspetta un figlio dal fidanzato Carlo Gussalli Beretta? Una foto pubblicata su Instagram ha scatenato le certezze dei fan

I mesi estivi potrebbero aver portato a Melissa Satta il dono più bello: un altro figlio. L’ex velina di Striscia La Notizia, oggi conduttrice e showgirl, potrebbe essere incinta, e una foto sembrerebbe confermarlo. Melissa è da tempo fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, con il quale ha trascorso un’estate tra le acque cristalline della Sardegna. Ed è proprio negli scatti che la immortalano in vacanza che ne spunta uno che sembra annunciare una nuova gravidanza per la mamma di Maddox ed ex di Kevin Prince Boateng.

Nella foto, la prima di un carosello pubblicato su Instagram, Melissa Satta indossa un abitino bianco, e al suo fianco c’è un’amica che le pone dolcemente la mano proprio all’altezza del ventre, come per abbracciarla. Melissa, a sua volta, poggia la sua mano su quella dell’amica, quasi come a voler nascondere un dolce segreto.

Questa foto, ma anche altre del carosello in questione, hanno portato molti follower di Melissa Satta a supporre che lei sua incinta. C’è chi infatti ha notato una rotondità sospetta all’altezza del ventre, da qui la certezza di tanti che la showgirl sia effettivamente incinta di Carlo Beretta. Tra i commenti del web si legge: “In arrivo un nuovo bebè?”; e ancora “Secondo me, Melissa è in dolce attesa”; “Riconosco benissimo le donne in dolce attesa”. C’è chi poi si è detto certo della nuova gravidanza di Satta; “È incinta, non ci sono dubbi”, o ancora “Quella mano dolce li su quella pancina mi sa tanto di dolce attesa”. Certo, al momento si tratta soltanto di supposizioni che soltanto i diretti interessati potranno confermare.

