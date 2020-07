Melissa Satta e Kevin Boateng: “Desideriamo il secondo figlio”/ “Dopo l’estate…”

Il gossip circolava già da un po’ ma ora a confermarlo è proprio Melissa Satta. L’ex velina di Striscia La Notizia è pronta a diventare mamma per la seconda volta e dare a Maddox un fratellino o una sorellina. Lo ha confermato in un’intervista a Corriere.it, ammettendo che il desiderio per lei e suo marito Kevin Prince Boateng non manca. “Ancora non abbiamo programmato un altro bambino, almeno non per questa estate! Ma lo desideriamo – ha ammesso la showgirl, che ha poi aggiunto – perché non vorrei che Maddox rimanesse figlio unico: ho due fratelli ed è bello condividere.” E ha sottolineato come “Quando ero incinta di Maddox ho lavorato fino al nono mese e una donna incinta è una donna che può continuare a coltivare i propri progetti e il suo lavoro”.

Melissa Satta svela i nuovi progetti loavorativi

Grande desiderio di maternità per Melissa Satta ma anche di nuovi progetti lavorativi. Se l’opzione ‘calendario’ è ormai obsoleta: “Credo che sia qualcosa che non è più di moda, – ha infatti chiarito la Satta – all’epoca di alcune mie colleghe era un progetto molto interessante, ma personalmente non ho mai avuto interesse per il calendario. Non ho mai sentito il bisogno di posare nuda, soprattutto ora che ho 34 anni, ma non per un senso di disagio, semplicemente per una mia preferenza”, nei progetti futuri per la showgirl c’è un’app che le permetterà di allenare e spronare le persone con la sua stessa voce. D’altronde lo sport ce l’ha nel sangue: “Giocavo in serie C quando avevo 15 anni e mi sono sempre definita una maschiaccio e lo scorso anno mi sono allenata con le ragazze del Milan: nostro figlio Maddox infatti è molto portato per il calcio e qualche volta improvvisiamo una partitella di famiglia in giardino”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA