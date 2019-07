Melissa Satta e Kevin Boateng insieme in vacanza/ Foto, ritorno di fiamma a Ibiza?

Si riaccende il gossip su Melissa Satta e Kevin Boateng. Dopo la crisi e il successivo allontanamento della coppia di mesi fa, sembra essere tornato il sereno. A confermarlo sarebbero le foto pubblicate dal settimanale Chi, che vedono l’ex velina e il calciatore, ora in forza al Barcellona, insieme a Ibiza. Melissa e Kevin non sono da soli ma sono ovviamente insieme al loro bambino, Maddox. La Satta ha infatti deciso di partire per Ibiza, metà Vip per eccellenza in estate, per raggiungere Boateng e suo figlio Maddox. Le foto di Chi mostrano i tre intenti a divertirsi tra tuffi e giochi e i rapporti tra i due ex (?) coniugi sembrano essere non solo distesi ma davvero sereni. Immagini che portano a pensare che i due potrebbero aver deciso di riprovarci settimane dopo l’annuncio della rottura.

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, ritorno di fiamma in vacanza?

Se Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si godono la vacanza assieme al piccolo Maddox e, chissà, anche un riavvicinamento, in molti ricordano che solo alcuni giorni fa per l’ex velina si è parlato di un nuovo amore. La Satta è stata infatti sorpresa assieme a Tommy Chiabra ma, di fronte al gossip scatenatosi, ha deciso di smentire prontamente le voci di una possibile love story “Certo – ha scritto sul social l’ex velina di Striscia la Notizia – “inconvenienti” di chi ha il privilegio di essere personaggio pubblico si potrebbe obiettare. Ma mi chiedo se è davvero giusto che chi rivesta tale posizione debba restare vittima del teorema del “fidanzamento” ogni qualvolta si trovi ad essere momentaneamente disimpegnato sentimentalmente e venga malauguratamente visto in compagnia di una persona dell’altro sesso”, ha concluso.





