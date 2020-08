Melissa Satta e Kevin Boateng, nuova crisi?/ “Lui le sta provando tutte, lei però…”

Sembrava tornato definitivamente il sereno tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, tanto che per la coppia si parlava di secondo figlio in arrivo. Eppure le ultime indiscrezioni sul loro amore non sono per niente positive. Si parla di una nuova crisi per la showgirl e il calciatore, nata di fronte ai dubbi che la Satta continua a nutrire per suo marito. A raccontarne i dettagli è il settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi 19 agosto. “Melissa Satta sta attraversando un nuovo momento no. – si legge – Sono riapparse le insicurezze legate all’amore, le paure di non essere in grado di sostenere un rapporto di coppia e Kevin, che è volato subito a Porto Cervo dalla Turchia, dove attualmente gioca, le sta provando tutte per far tornare il sereno.” Eppure proprio nelle ultime ore, Melissa e Kevin sono apparsi insieme in una foto pubblicata su Instagram. Il settimanale, però, trova queste immagini poco indicative.

Melissa Satta e Boateng, nuova separazione?

“Non contano i social o le immagini in pubblico (anche qui rare: lei preferisce le uscite con le amiche alle cene romantiche o ai party col compagno). La crisi tra i due è in corso e fa rumore. Il compito di ricucire tutto spetta a Boateng”, si legge ancora su Chi. Il settimanale di Alfonso Signorini annuncia, infatti, una nuova crisi per la coppia. Ci sarebbe stata, infatti, una dura lite: “A un certo punto di questa strana estate i due stavano anche per dividersi, con Melissa pronta a lasciare la Sardegna e godersi le vacanze altrove. Poi, per amore del figlio, hanno deciso di continuarle insieme.” Sarà il tempo a far comprendere alla coppia se è davvero possibile continuare oppure no.



