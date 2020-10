Melissa Satta e Kevin Prince Boateng in crisi?/ Fallito il loro tentativo di..

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng in crisi? I nuovi rumors fanno tremare i fan della coppia, gli stessi che hanno gongolato quando i due hanno annunciato il loro riavvicinamento, e gli stessi che adesso temono che il loro tentativo sia fallito miseramente proprio come accaduto a Belen Rodriguez e Stefano de Martino prima dell’estate. Al momento non c’è conferma ufficiale e la stessa ex valina poco fa sui social si è limitata a dare il suo buongiorno ai fan, ma secondo quanto riporta il settimanale Oggi sembra che i due stiano vivendo un momento complicando, un nuovo periodo down che possa metterli in crisi e questa volta per sempre. Ad oltre un anno dall’annunciata riconciliazione da parte della coppia, a quanto pare il loro tentativo di proseguire con il loro matrimonio è fallito e secondo il settimanale le cose sarebbero già precipitate prima del lockdown quando l’ex velina sui social scriveva: “Non sempre le cose vanno come vorremmo”.

Già all’epoca i fan hanno pensato al peggio ma quando Boateng si è trasferito alla squadra di calcio del Besiktas a Istambul, Melissa Satta e il figlio Maddox si erano trasferiti in Turchia con lui per evitare che la distanza si mette ancora tra loro ma anche questo non è bastasse. Al momento i diretti interessati non hanno rivelato niente a riguardo ma basta guardare i loro profili social per capire che non ci sono dediche e foto insieme dopo il Ferragosto che hanno passato insieme in Sardegna. In un’intervista rilasciata a Verissimo dopo il riavvicinamento con il marito, Melissa Satta aveva spiegato: “Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio”.



