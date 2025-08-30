Melissa Satta e Ludovica Pagani al centro del gossip: una carezza sospetta e un certificato medico scatenano i rumors su due gravidanze vip.

Melissa Satta aspetta un bambino? “Si accarezza la pancia con dolcezza“

Melissa Satta e Ludovica Pagani sono finite al centro del gossip dopo un grande dubbio dei fan, convinti che entrambe siano incinte. L’influencer e l’ex velina non si conoscono, o almeno, non sembrano essere amiche, ma quello che le accomuna è una possibile gravidanza dato che nelle ultime ore le loro foto hanno generato numerosi sospetti. C’è da precisare che nessuna delle due ha confermato la notizia, anche se i dubbi sembrano essere piuttosto fondati.

Per quanto riguarda Melissa Satta, ormai da settimane gira la voce che sia incinta, dato che in uno degli ultimi post che ha pubblicato su Instagram si è mostrata sui social mentre è insieme ad un’amica e si accarezza la pancia e dal vestito traspare una piccola rotondità. L’ex velina è felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, e la loro storia d’amore sta proseguendo a meraviglia, cosa che sta convincendo sempre di più i fan che la bella Melissa sia in dolce attesa. Sotto al post un commento di Barbara Petrillo che parla al plurale dicendo “Amori miei“, frase che per i fan è stata una vera e propria conferma.

Ludovica Pagani è incinta? Il mistero del certificato medico

Passiamo ora a Ludovica Pagani, che come ha rivelato Alessandro Rosica, potrebbe essere incinta. L’esperto di gossip ha ripubblicato la segnalazione di un utente: “Il 28 agosto Ludovica doveva fare una serata a Pauli Arbarei in Sardegna invece ha mandato il certificato del medico ginecologico”. Anche Ludovica Pagani è felicemente fidanzata con Stephan El Shaarawy, e con il calciatore prosegue tutto alla grande. I due sembrano essere una coppia molto complice, e non sarebbe strano vederli genitori di un bambino. Non solo, l’influencer sta indossando vestiti apparentemente tattici, forse per nascondere la pancia.

