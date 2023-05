Melissa Satta e Matteo Berrettini in crisi?/ Lei sola sul red carpet di Cannes

Melissa Satta e Matteo Berretini: il red carpet di lei scatena rumors sulla crisi

Melissa Satta e Matteo Berrettini formano sicuramente una delle coppie più belle del mondo dello show business. Dopo aver vissuto gli inizi della storia con molta discrezione, l’ex velina e il campione di tennis sono usciti ufficialmente allo scoperto condividendo anche contenuti di coppia sui social. La Satta, in particolare, non ha nascosto i propri movimenti nel momento in cui l’ha raggiunto a Miami da dove ha regalato ai fan anche un foto di coppia. Innamorati, sereni e felici, tuttavia, la Satta e Berrettini continuano ad essere molto discreti proteggendo il loro amore.

Tuttavia, un red carpet di Melissa ha scatenato il mondo del gossip. La Satta è arrivata a Cannes sfilando sul red carpet come molte, altre influencer. Accanto a Melissa non c’era Berrettini e l’assenza del campione di tennis ha scatenato immediatamente i rumors su una presunta crisi. La verità, però, è un’altra.

Melissa Satta sola a Cannes: ecco percé Matteo Berrettini non c’era

Nessuna crisi tra Matteo Berrettini e Melissa Satta perchè è sufficiente andare sul profilo Instagram dello sportivo per scoprire il motivo della sua assenza a Cannes. Berrettini è attualmente impegnato con gli allenamenti come mostra lui stesso tra le storie. Entrambi con i propri impegni, Berrettini e la Satta vivono serenamente il loro rapporto senza rinunciare al proprio lavoro.

Melissa, così, è volata a Cannes dove ha incantato tutti con la sua bellezza ed eleganza mentre Berrettini è impegnato sui campi di tennis per allenarsi in vista di nuovi tornei. Con l’estate alle porte, tuttavia, la coppia troverà sicuramente il tempo per concedersi una vacazna.

